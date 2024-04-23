Тайвань за добу сколихнули понад 80 потужних землетрусів
На східному узбережжі Тайваню сталися десятки землетрусів. Деякі з них спричинили хитання будівель у столиці Тайбеї
Про це повідомляє сайт Центральної метереологічної служби Тайваня (CWA).
Починаючи з ночі понеділка і до ранніх годин вівторка 23 квітня, на острові та біля нього були зафіксовані понад 80 землетрусів. Найсильніший із них був магнітудою 6,3.
Підземні поштовхи були зосереджені у східному місті Хуалянь, де на початку квітня стався потужний землетрус магнітудою понад 7.
Рано вранці у вівторок пожежна служба регіону повідомила, що готель, який вже був пошкоджений 3 квітня і більше не працював, зараз злегка нахилився на бік. Повідомлень про жертви не надходило.
- 4 квітня поблизу узбережжя Тайваню стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Унаслідок цього загинули десятеро людей, ще понад 1000 постраждали.
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