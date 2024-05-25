Тайвань зафіксував понад 60 китайських літаків у своєму повітряному просторі

Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.

Зазначається, що армія зафіксувала китайські літаки близько 6 ранку (за місцевим часом). Загалом тайванські оборонці виявили маневрування 27 бойових кораблів армії Китаю, а також 62 повітряні судна в повітряному просторі.

Крім цього, 47 літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки та увійшли в південно-західну, південно-східну та східну зони ППО Тайваню.

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