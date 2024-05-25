Тайвань зафіксував понад 60 китайських літаків у своєму повітряному просторі
Уранці суботи, 25 травня, військові сили Тайваню зафіксували у своєму повітряному просторі щонайменше 62 військові літаки Китаю
Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.
Зазначається, що армія зафіксувала китайські літаки близько 6 ранку (за місцевим часом). Загалом тайванські оборонці виявили маневрування 27 бойових кораблів армії Китаю, а також 62 повітряні судна в повітряному просторі.
Крім цього, 47 літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки та увійшли в південно-західну, південно-східну та східну зони ППО Тайваню.
Читайте також: Заради окупації Тайваню Сі готовий постачати зброю РФ, - полковник ЗСУ Селезньов
- 25 травня Китай завершив дводенні військові навчання навколо Тайваню, під час яких військові армії КНР імітували атаки бомбардувальників і відпрацьовували абордаж кораблів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.87 Купівля 39.87Продаж 40.38
- EUR Купівля 43.09Продаж 43.84
- Актуальне
- Важливе