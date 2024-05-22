Заради окупації Тайваню Сі готовий постачати зброю РФ, - полковник ЗСУ Селезньов

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо рішення Китаю, то, якщо його ймовірність буде дорівнювати 100 %, то ми отримаємо чергове підтвердження класичної тези: зло, яке не покарано кратно множиться. Китайці прагнуть змінити світоустрій. Процес, який відбувається в рамках російсько-українського протистояння, і певні зазіхання Китаю на Тайвань, все це саме й стосується цих докорінних змін на планеті. Коли ми говоримо про вісь зла, то ми згадуємо РФ, КНДР, Іран, але за лаштунками цієї віхи зла перебуває уряд КНР", - зауважив Селезньов.

За словами полковника ЗСУ, Китай марить стати ключовим геополітичним гравцем на планеті.

"Якщо інформація про те, що Китай почав передавати озброєння та військову техніку для потреб російських окупантів стане реальністю, то це змінить ситуацію на полі бою. Тому що РФ матиме необмежений ресурс. Має бути миттєва і реакція, якщо того не відбувається, то тоталітарний режим нашої планети починає себе почувати досить впевнено. Якщо Росії зійшла з рук анексія Криму, окупація значної території Луганщини та Донеччини, часткова окупація Харківщини, Херсонщини, Запорізької області, то чому Китай не може окупувати Тайвань. Саме такими міркуваннями живе Сі Цзіньпінь. І для того, щоб це стало для нього реальністю, він готовий постачати озброєння та військову техніку РФ", - пояснив Селезньов.

15 травня російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю. Там він провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Згодом вони випустили спільну заяву щодо України.

Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ, зокрема 70% потреб у машинному обладнанні і 90% мікроелектроніки вона імпортує з Китаю.













