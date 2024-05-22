Росія імпортує 70% машинного обладнання і 90% мікроелектроніки з Китаю, - Блінкен

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

"Ми не бачили, щоби Китай передавав реальні озброєння Росії для їх застосування в Україні. Північна Корея робить це, Іран робить це, Китай – ні. Але ми бачимо, що Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ", - сказав він під час слухань у Сенаті американського Конгресу.

За його словами, 70% усіх верстатів і 90% мікроелектроніки Росія імпортує з Китаю.

Блінкен підкреслив, що багато з цього йде на розбудову оборонно-промислової бази, і в результаті, Росія виробляє танки, артилерійські боєприпаси рекордними темпами.

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Він запевнив, що для того, щоби протидіяти цьому, Штати роблять відповідні кроки. Насамперед проводиться робота щодо виявлення цих поставок та попередження китайської сторони. За словами держсекретаря США, він говорив про це в тому числі напряму Сі Цзіньпіном під час недавнього візиту до Китаю. США також обговорюють ці питання з європейськими країнами, на торгівлю з якими орієнтується Пекін.

"Не можна, щоби Китай, з одного боку, заявляв, що шукає кращих відносин із країнами Європи, а з іншого боку підживлював найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни", - зазначив Блінкен, додавши, що США жорстко обмежують діяльність китайських компаній, які порушують режим ембарго для Росії.

"Ми вже запровадили санкції проти понад 100 юридичних осіб у Китаї, які постачали продукцію подвійного призначення та інші речі, які є у списках санкцій. Ми продовжимо це робити, і ми працюємо над координацією наших зусиль з європейськими та іншими партнерами", - наголосив держсекретар США.