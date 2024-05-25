Імітували атаки бомбардувальників: Китай завершив військові навчання навколо Тайваню
У суботу, 25 травня, Китай завершив дводенні військові навчання навколо Тайваню, під час яких військові армії КНР імітували атаки бомбардувальників і відпрацьовували абордаж кораблів
Про це пише Reuters.
У міноборони Тайваню підрахували, що під час навчань Пекін залучив понад 60 літаків і майже 30 кораблів.
Китай зазначає, що військові навчання біля острова Тайвань тривали запланований період часу.
КНР розпочала навчання "Спільний меч - 2024A" через три дні після того, як президентом Тайваню став Лай Чін-те, якого Пекін називає "сепаратистом". Він є прихильником незалежності Тайваню й зближення зі США.
У Китаї заявили, що військові навчання стали "покаранням" за промову Лая на інавгурації в понеділок. В ній політик сказав, що обидві сторони Тайванської протоки "не підпорядковуються одна одній" - це було сприйнято Пекіном як декларація про дві окремі держави.
У п'ятницю 46 китайських військових літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка раніше слугувала неофіційним бар'єром між двома сторонами, повідомили в міністерстві оборони Тайваню. Там заявили, що виявили 62 китайські літаки і 27 кораблів ВМС.
Окрім того, винищувачі Су-30 і ядерні бомбардувальники H-6 пролетіли над регіоном, а також над протокою Баші, яка відокремлює Тайвань від Філіппін. Китай протягом останніх чотирьох років регулярно проводить військові навчання навколо Тайваню.
- 24 травня Китай розпочав другий день своїх військових навчань навколо Тайваню. Військові відпрацьовують операцію із "захоплення влади".
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