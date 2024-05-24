Китай під час військових навчань навколо Тайваню перевіряє здатність "захопити владу"
Китай розпочав другий день своїх військових навчань навколо Тайваню. Військові відпрацьовують операцію із "захоплення влади"
Про це повідомляє The Guardian.
Міністерство оборони Китаю заявило, що навчання в п'ятницю, 24 травня, перевіряють здатність військових "захопити владу" й окупувати ключові райони Тайваню.
Напередодні армія Китаю заявила, що здійснила імітацію ракетних ударів по військових цілях Тайваню. Проте наразі військові навчання менші за масштабом, ніж ті, що проводилися в 2022 і 2023 роках.
Міноборони КНР також повідомило, що у бік Тайваню відправлено 16 суден морської поліції та 49 військових літаків, з яких 35 перетнули середню лінію.
- 23 травня Китай розпочав дводенні "каральні" військові навчання навколо Тайваню. Там назвали це відповіддю на "сепаратистські дії Тайваню". На тлі цього острівна країна привела сухопутні, морські й ракетні підрозділи в бойову готовність.
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