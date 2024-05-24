Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Китай під час військових навчань навколо Тайваню перевіряє здатність "захопити владу"

Китай під час військових навчань навколо Тайваню перевіряє здатність "захопити владу"

24 травня, 2024 п'ятниця
09:35
Світ

Китай розпочав другий день своїх військових навчань навколо Тайваню. Військові відпрацьовують операцію із "захоплення влади"

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

Міністерство оборони Китаю заявило, що навчання в п'ятницю, 24 травня, перевіряють здатність військових "захопити владу" й окупувати ключові райони Тайваню.

Напередодні армія Китаю заявила, що здійснила імітацію ракетних ударів по військових цілях Тайваню. Проте наразі військові навчання менші за масштабом, ніж ті, що проводилися в 2022 і 2023 роках.

Міноборони КНР також повідомило, що у бік Тайваню відправлено 16 суден морської поліції та 49 військових літаків, з яких 35 перетнули середню лінію.

Теги:
Китай
Тайвань
Військові новини
Читайте також:
Іран, авіакатастрофа з Ебрагімом Раїсі
20 травня, 2024 понедiлок
У Ірані назвали причину авіакатастрофи гелікоптера з Раїсі
Володимир Зеленський
22 травня, 2024 середа
"Клоун-принц-диктатор поставив Україну на межу знищення": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 22 травня
імітація ядерного вибуху
21 травня, 2024 вiвторок
Якщо РФ перейде червону лінію з ядерною зброєю, то інші країни не залишаться осторонь, - дипломат Чалий
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.8
    Купівля 39.8
    Продаж 40.3
  • EUR
    Купівля 43.02
    Продаж 43.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
24 травня
10:49
Росіяни евакуюють військових із Джанкою та активно відновлюють аеродроми у глибині окупованого Криму, - "Атеш"
10:43
Україна повернула з ТОТ Херсонщини 6 дітей
10:43
Джамала
Джамала презентувала нову пісню "Люблю" 
10:32
Наслідки обстрілу
РФ вночі атакувала залізничну інфраструктуру на Харківщині: є пошкодження
10:23
У Мавританії запрацювало посольство України
10:16
Вистави про уявний суд над Путіним та повномасштабну війну в Україні отримали премії у США
10:12
Військові РФ навесні неконтрольовано скинули на власну територію 59 авіабомб, - росЗМІ
10:08
Ексклюзив
З отриманням ATACMS маємо суттєве нарощування можливостей ЗСУ: Згурець про вибухи у Криму
10:03
OPINION
Юрій Богданов
Що шукає Берлін у Південнокитайському морі
10:02
парк "Оболонський"
Кличко показав, який вигляд має новий міст-хвиля у Києві
10:00
Кирило і Мефодій
24 травня – День слов'янської писемності й культури, а також духовне свято
09:48
маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська
В Україну приїхала спікерка сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська
09:36
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 травня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:22
Фонд "Відродження" надасть грант з резервних коштів обстріляній росіянами друкарні Vivat
09:18
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Директор ФСБ Бортніков звинуватив ГУР у причетності до теракту в "Крокус Сіті холі"
09:15
Ексклюзив
Карта. Часів Яр_2205
Ворог кинув на Часів Яр усі ресурси та не просто штурмує, а знищує місто, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
09:02
окупанти
"Варто бути готовими": ДПСУ оцінила ймовірність наступу росіян у Сумській області
08:39
Іран, авіакатастрофа з Ебрагімом Раїсі
Сліди куль не зафіксовані: Іран опублікував звіт щодо загибелі президента Раїсі
08:04
OPINION
Віктор Каспрук
У Лукашенка два сценарії: поганий і ще гірший
07:59
обстріл, ППО
У Росії заявили про нібито знищення трьох морських дронів та п'яти цілей над Кримом та Білгородською областю
07:50
росія, Китай
Китай і Бразилія у спільному комюніке назвали умови підтримки Саміту миру
07:37
РФ зранку атакувала Нікопольщину: двоє постраждалих
07:27
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
У Чорному морі чергує один військовий корабель РФ
07:24
втрати окупантів
Літак, 42 артсистеми та 1240 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
07:20
Ентоні Блінкен
США обмежили видачу віз грузинським чиновникам через закон про "іноагентів"
07:11
Дональд Туск
Польща та Греція закликали до Єврокомісію створити загальноєвропейську систему ППО
06:59
Кремль приховує справжні причини звільнень керівництва міноборони РФ, - ISW
06:56
аеропорт Бориспіль
Польща посилила захист головного аеропорту для іноземної допомоги Україні через загрозу російських диверсій
06:28
ЗСУ генштаб війна з Росією
Сили оборони мають успіхи біля Кремінної: ISW оцінив ситуацію на фронті
06:28
Джо Байден
Байден не поїде на Саміт миру в Швейцарії, - Bloomberg
06:26
Канада - Словаччина, ЧС-2024 з хокею
Визначилися усі півфіналіст чемпіонату світу - 2024 з хокею
06:15
санкції проти РФ
Японія запровадила санкції проти російських організацій за постачання зброї з КНДР
06:00
Анонс
Марлон Гомес, Кевін, Шахтар, УПЛ, чемпіонат України
УПЛ: розклад матчів і трансляцій останнього туру сезону
05:52
F-16
Перша група українських пілотів завершила навчання на F-16 у США
03:58
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
"До мене дійшли чутки": Чісора поділився інсайдом про майбутнє Усика
03:24
Петр Павел
Президент Чехії Павел постраждав під час їзди на мотоциклі
01:55
Паулу Фонсека
Екстренер "Шахтаря" очолить італійський топ-клуб, - ЗМІ
01:27
Найбільше нагород зібрали "Антитіла": стало відомо переможців музичної премії YUNA 2024
01:23
Сухраб Ахмедов
Путін звільнив командувача армії, яка дислокується у Білгородській області, - ЗМІ
00:57
Київ Цифровий розпочав тестування нової функції
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV