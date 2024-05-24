Китай під час військових навчань навколо Тайваню перевіряє здатність "захопити владу"

Про це повідомляє The Guardian.

Міністерство оборони Китаю заявило, що навчання в п'ятницю, 24 травня, перевіряють здатність військових "захопити владу" й окупувати ключові райони Тайваню.

Напередодні армія Китаю заявила, що здійснила імітацію ракетних ударів по військових цілях Тайваню. Проте наразі військові навчання менші за масштабом, ніж ті, що проводилися в 2022 і 2023 роках.

Міноборони КНР також повідомило, що у бік Тайваню відправлено 16 суден морської поліції та 49 військових літаків, з яких 35 перетнули середню лінію.