"Тайванське питання є внутрішньою справою Китаю": Пекін відреагував на вибори у Тайвані
МЗС КНР заявило, що тайванське питання є внутрішньою справою Китаю й уряд вірить, що світ підтримає Китай у протидії "незалежному Тайваню", який китайці називають сепаратистським
Про це сказав речник Управління у справах Тайваню Державної ради на сайті МЗС КНР.
"Тайванське питання є внутрішньою справою Китаю. Які б зміни не відбулися на Тайвані, основний факт, що в світі є лише один Китай і Тайвань є частиною Китаю, не зміниться", - наголосив урядовець.
Він зазначив, що позиція китайського уряду щодо підтримки принципу одного Китаю та протидії, як вони вважають, сепаратизму «незалежності Тайваню», «двох Китаїв» і «один Китай, один Тайвань» не зміниться. І переважаючий консенсус міжнародної спільноти щодо дотримання принципу одного Китаю та тривале та повне дотримання цього принципу не зміниться.
"Принцип одного Китаю є надійним якорем миру та стабільності в Тайванській протоці. Ми віримо, що міжнародне співтовариство й надалі дотримуватиметься принципу одного Китаю, розумітиме та підтримуватиме справедливу справу китайського народу, який протидіє сепаратистській діяльності «незалежності Тайваню» та прагне досягти національного возз’єднання", - підкреслив речник МЗС.
- У суботу, 13 січня, на президентських виборах у Тайвані перемогу здобув лідер керівної Демократичної прогресивної партії Лай Чінте. Напередодні виборів Китай назвав його "підбурювачем війни", "порушником спокою" і "сепаратистом"..
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