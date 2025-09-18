Tesla працює над редизайном дверних ручок через міркування безпеки

Про це повідомляє Bloomberg.

Франц фон Хольцхаузен, давній головний дизайнер Tesla, заявив, що компанія прагне об'єднати електронні та ручні механізми відчинення дверей, які наразі знаходяться в різних місцях. За його словами, це рішення має на меті зробити ручки більш інтуїтивно зрозумілими для пасажирів у "панічній ситуації".

"Ідея об'єднати електронну та ручну кнопки в одну, я думаю, має великий сенс. Це те, над чим ми працюємо", - зазначив він.

Проблеми з дверними ручками

Ручки Tesla привернули увагу після того, як розслідування Bloomberg виявило низку інцидентів, в яких люди були травмовані або загинули через те, що не змогли відчинити двері після втрати електроживлення, особливо після аварій. За даними агенції, з 2018 року Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) отримала понад 140 скарг від споживачів, пов'язаних з тим, що двері різних моделей Tesla застрягли, не відчинялися або не працювали належним чином, а також з іншими несправностями.

В NHTSA розпочали розслідування щодо можливих дефектів у дверях Tesla, посилаючись на випадки, коли зовнішні ручки переставали працювати й діти опинялися заблокованими всередині. Перевірка стосується приблизно 174 290 електрокросоверів Model Y 2021 року випуску. Адміністрація повідомила, що "також оцінить підхід Tesla до живлення дверних замків та надійність відповідних джерел живлення".

Варто відмітити, що автомобілі Tesla оснащені внутрішніми механічними засобами відкривання дверей, однак їхнє розташування може бути складно знайти, особливо пасажирам на задніх сидіннях. Місце розміщення відрізняється залежно від моделі та року випуску. Зовнішні дверні ручки також можуть вийти з ладу у разі втрати живлення.