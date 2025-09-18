Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Tesla працює над редизайном дверних ручок через міркування безпеки

Tesla працює над редизайном дверних ручок через міркування безпеки

Катерина Ганжа
18 вересня, 2025 четвер
05:55
Світ Tesla

Компанія Tesla працює над редизайном дверних ручок після випадків блокування пасажирів усередині автомобілів, що викликало занепокоєння щодо безпеки

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Франц фон Хольцхаузен, давній головний дизайнер Tesla, заявив, що компанія прагне об'єднати електронні та ручні механізми відчинення дверей, які наразі знаходяться в різних місцях. За його словами, це рішення має на меті зробити ручки більш інтуїтивно зрозумілими для пасажирів у "панічній ситуації".

"Ідея об'єднати електронну та ручну кнопки в одну, я думаю, має великий сенс. Це те, над чим ми працюємо", - зазначив він. 

Проблеми з дверними ручками

Ручки Tesla привернули увагу після того, як розслідування Bloomberg виявило низку інцидентів, в яких люди були травмовані або загинули через те, що не змогли відчинити двері після втрати електроживлення, особливо після аварій. За даними агенції, з 2018 року Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) отримала понад 140 скарг від споживачів, пов'язаних з тим, що двері різних моделей Tesla застрягли, не відчинялися або не працювали належним чином, а також з іншими несправностями.

В NHTSA розпочали розслідування щодо можливих дефектів у дверях Tesla, посилаючись на випадки, коли зовнішні ручки переставали працювати й діти опинялися заблокованими всередині. Перевірка стосується приблизно 174 290 електрокросоверів Model Y 2021 року випуску. Адміністрація повідомила, що "також оцінить підхід Tesla до живлення дверних замків та надійність відповідних джерел живлення".

Варто відмітити, що автомобілі Tesla оснащені внутрішніми механічними засобами відкривання дверей, однак їхнє розташування може бути складно знайти, особливо пасажирам на задніх сидіннях. Місце розміщення відрізняється залежно від моделі та року випуску. Зовнішні дверні ручки також можуть вийти з ладу у разі втрати живлення.

  • Нещодавно засновник Tesla Ілон Маск придбав акцій компанії на суму близько 1 млрд доларів, що стало його першою покупкою на відкритому ринку за останні чотири роки. Інвестори сприйняли цей крок як знак упевненості мільярдера у майбутньому виробника електромобілів. 
Теги:
Новини
Суспільство
бізнес
Технології
авто
Читайте також:
Прапор США
Автор Катерина Ганжа
17 вересня, 2025 середа
Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ
на фото Георгій Мазурашу
Автор Тетяна Яворська
16 вересня, 2025 вiвторок
Відстрочка для власників нерухомості: нардеп Мазурашу пропонує звільняти від мобілізації тих, хто поселив у себе ВПО
Трамп на даху
Автор Віталій Бесараб
16 вересня, 2025 вiвторок
"Це тактика Трампа": дипломат Огризко пояснив, про яку угоду говорить президент США
Київ
+11.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.46
  • EUR
    Купівля 48.44
    Продаж 49.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
18 вересня
08:43
Ексклюзив
бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
РФ захищає Крим системами ППО краще, ніж власні НПЗ, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
08:18
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 184 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 69 штурмів
07:47
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами: на Полтавщині – влучання по АЗС та залізничній інфраструктурі
07:37
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 930 військових, 33 артсистеми і 2 танки
07:00
Аналітика
переговори України з Росією
Оптимісти проти реалістів: коли закінчиться війна і чому влада, військові й союзники мають різні погляди
06:25
OPINION
Будь-яку угоду щодо України Путін підпише лише після перемоги Росії
06:19
Король Чарльз ІІІ під час бенкету з Трампом говорив про підтримку України
01:00
Литва прапор
У Литві викрили групу осіб, яку підозрюють у здійсненні й плануванні терактів в Європі
00:03
Оновлено
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: результати і розклад матчів 1-го туру
2025, середа
17 вересня
23:00
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ зʼявилася нова відмітка "ВОС-999": Міноборони пояснило, що це означає
22:46
Талібан
"Щоб запобігти аморальній діяльності": Талібан оголосив про заборону інтернету на півночі Афганістану
22:00
в'язниця
Мешканця Керчі судитимуть за коментар у Telegram про атаку на Кремль
21:49
Ексклюзив
Сергій Таран
"Відголоски майбутніх виборчих кампаній": політолог Таран про заяву Садового щодо прослуховування
21:36
Прапор Ізраїлю
В Ізраїлі заявили про завершення розробки лазерної зброї, яка може уражати ракети і безпілотники
20:58
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російське командування змушує операторів БПЛА збирати збиті дрони, - "Атеш"
20:52
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
20:46
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Не один раз токсичні питання перекидувались на Раду і це завдавало шкоди обороноздатності, - нардеп Осадчук
20:24
10 копійок
НБУ з жовтня поступово вилучатиме монети номіналом 10 копійок
20:12
Китай та США
Лідер продемократичної організації в Нью-Йорку визнав провину у шпигунстві на користь Китаю
20:05
Ексклюзив
Володимир Горбач
Трамп намагається відірвати Лукашенка від Китаю, - політолог Горбач
19:49
Огляд
протести у Великій Британії
Кульмінація напруженого літа: як антиміграційні протести стали викликом для Великої Британії
19:40
Джорджо Армані
Аеропорт на італійському острові Пантеллерія хочуть перейменувати на честь Джорджо Армані
19:39
росія, санкції
Держдума РФ схвалила вихід із Європейської конвенції проти катувань
19:30
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Час для "коаліції дієвих", а не для "коаліції охочих", - нардепка Геращенко
19:08
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Ворог вважає Куп'янський напрямок одним із пріоритетних і накопичує сили та засоби, - заступник командира Маковський
19:00
Ексклюзив
українські діти в росії
"Росія нарощує темпи "промивки мізків": юристка про спецтабори, де українських дітей перетворюють на солдатів Путіна
18:58
Юлія Свириденко
Медичний догляд, облаштування житла та заохочення працевлаштування: Кабмін схвалив низку рішень про підтримку ВПО
18:43
Володимир Зеленський
Зеленський: план "А" – закінчити війну, план "Б" – 120 млрд для фінансування ще одного року
18:35
військова техніка РФ
У напрямку Бердянська помітили колони військової техніки РФ з новим маркуванням
18:33
Валерій Харчишин
Лідер гурту "Друга Ріка" Харчишин підтвердив, що перебував у стосунках з Яніною Соколовою
18:31
Інтерв’ю
дрон
"Загроза для Польщі стала ще очевиднішою": на навчання операторів безпілотних систем української Dronarium Academy у Варшаві та Кракові уже записались 800 осіб
18:30
застосунок Дія
У Дії додали дві нові категорії до Реєстру збитків
18:27
Володимир Зеленський
У пакетах допомоги від США будуть ракети для Patriot і HIMARS, - Зеленський
18:24
Ексклюзив
російські війська окупанти
РФ вважає, що може досягти певних результатів на Запорізькому напрямку, - військовий експерт Селезньов
18:05
Ексклюзив
Олексій Кошель
Кошель: Не виключаю швидких президентських виборів після мирної угоди
18:00
Роман Костенко
У ЗСУ відкрили можливість контрактної служби для людей віком від 60 років, - Костенко
17:54
Оновлено
Роберта Мецола та Руслан Стефанчук
Очільниця Європарламенту Мецола виступила у ВР і зустрілася з Зеленським: обговорили 19-й пакет санкцій ЄС
17:46
Валерій Залужний
"Це унікальний документ": Залужний прокоментував угоду про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією
17:30
Огляд
крилата ракета "Фламінго" на заводі Fire Point
Данія проігнорує близько 20 законів задля будівництва заводу компанії-розробниці ракет "Фламінго": що відомо про унікальну ініціативу
17:25
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна і Костюк вивели Україну в історичний півфінал Кубка Біллі Джин Кінг
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV