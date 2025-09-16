Ілон Маск придбав акції Tesla на $1 млрд
Засновник Tesla Ілон Маск придбав акцій компанії на суму близько 1 млрд доларів, що стало його першою покупкою на відкритому ринку за останні чотири роки. Інвестори сприйняли цей крок як знак упевненості мільярдера у майбутньому виробника електромобілів
Про це пише BBC.
На тлі цієї новини акції Tesla підскочили більш ніж на 6% на початку торгів у понеділок.
Маск уже володів близько 13% компанії, однак прагне посилити свій вплив, зосереджуючи увагу на розвитку роботаксі, автоматизації та штучного інтелекту.
Нещодавно рада директорів Tesla запропонувала Маску масштабний компенсаційний пакет на суму приблизно 1 трлн доларів, який може забезпечити Маску до 12% акцій компанії.
Крім того, йому пообіцяли окрему винагороду у вигляді акцій на суму 29 млрд доларів. Це рішення було прийнято після того, як раніше узгоджений пакет винагород 2018 року був анульований внаслідок судового розгляду.
Ці пропозиції стали результатом інтенсивних переговорів, під час яких Маск вимагав 25% акцій компанії, подекуди погрожуючи повним виходом з Tesla у разі невиконання його умов.
- Наприкінці липня південнокорейська компанія Samsung Electronics уклала масштабний контракт вартістю 16,5 млрд доларів на виробництво напівпровідників для Tesla.
