Samsung уклала угоду з Tesla щодо виробництва чипів на $16,5 млрд, - Bloomberg
У понеділок, 28 липня, південнокорейська компанія Samsung Electronics уклала масштабний контракт вартістю 16,5 млрд доларів на виробництво напівпровідників для Tesla
Про це пише Bloomberg.
Згідно з повідомленням, угода діятиме до кінця 2033 року та має пожвавити підрозділ Samsung із виготовлення мікросхем, який останніми роками поступався позиціями конкурентам.
Хоча Samsung не розголошував ім'я свого нового партнера. Джерело, обізнане з ситуацією, підтвердило, що цим клієнтом є саме Tesla.
Новина про контракт зумовила зростання акцій Samsung на біржі в Сеулі — приріст на 3,5% за день, що стало найкращим результатом майже за місяць.
За оцінкою Bloomberg Intelligence, контракт дасть старт виробництву 2-нанометрових чипів і може щорічно додавати Samsung близько 10% у доходах цього підрозділу. Це також може стимулювати укладення нових контрактів з іншими замовниками, які не мають власних заводів.
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