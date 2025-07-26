Китай пропонує створити глобальну організацію для співпраці у сфері штучного інтелекту
У суботу, 26 липня, Китай заявив, що хоче створити організацію, яка сприятиме глобальному співробітництву у сфері штучного інтелекту, позиціонуючи себе як альтернативу США в боротьбі за вплив на цю трансформаційну технологію
Про це повідомляє Reuters.
На щорічній Всесвітній конференції зі штучного інтелекту в Шанхаї прем'єр-міністр Лі Цян заявив, що Китай хоче допомогти координувати глобальні зусилля з регулювання стрімкого розвитку технологій ШІ та ділитися власними досягненнями у цій сфері.
У Reuters відмітили, що у середу адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила нову стратегію у сфері ШІ, спрямовану на значне розширення експорту американських технологій до союзників, аби зберегти перевагу над Китаєм.
Лі Цян не згадав Сполучені Штати безпосередньо, але натякнув на спроби Вашингтона стримати розвиток китайських ШІ-технологій, попередивши, що ця сфера ризикує перетворитися на "приватну гру" для окремих країн і компаній.
За його словами, Китай виступає за відкритий доступ до ШІ та рівні права на його використання для всіх держав і компаній. Лі також наголосив, що Пекін готовий ділитися досвідом розробок і своїми продуктами з іншими країнами, особливо з країнами Глобального Півдня — до яких зазвичай відносять держави, що розвиваються, нові економіки або країни з нижчим рівнем доходу, переважно в південній півкулі.
Ще однією темою, яку порушив Лі, стали ризики, пов’язані з розвитком ШІ. Серед основних викликів він назвав нестачу спеціалізованих чипів і обмеження на обмін фахівцями між країнами.
"Загалом глобальне управління у сфері ШІ залишається фрагментованим. Існують суттєві розбіжності між країнами, зокрема щодо регуляторних підходів і інституційних правил. Ми повинні посилити координацію, щоб якнайшвидше створити систему глобального управління ШІ на основі широкого консенсусу", - сказав він.
- Наприкінці січня китайський стартап DeepSeek випередив свого конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним застосунком, доступним в App Store від Apple у США. Акції Nvidia здешевшали на $588 млрд.
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