"Ти маєш чудовий вигляд, але...": Ердоган попросив премʼєрку Італії Мелоні кинути палити
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звернувся до італійської премʼєрки Джорджії Мелоні з проханням кинути палити
Про це повідомляє Politico.
Весела розмова сталась на полях мирного саміту в Єгипті, спрямованого на припинення війни в Газі. Під час зустрічі з Джорджією Мелоні, турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв італійській премʼєрці, що знайде спосіб переконати її кинути палити.
"Ти маєш чудовий вигляд, але я маю змусити тебе кинути палити", - сказав Ердоган.
Поруч також був президент Франції Емманюель Макрон, який одразу посміявся і сказав: "це неможливо!".
"Я знаю, я знаю", – сказала Мелоні, додавши попередження, що кидання куріння може зробити її менш приємною. "Я не хочу когось убивати".
Як пише Politico, у книзі "La versione di Giorgia" Мелоні зізналася, що знову почала палити після 13 років паузи. Але вона також визнала, що куріння допомогло їй зблизитися з іншими політиками, зокрема з президентом Тунісу Каїсом Саїдом.
- У понеділок, 13 жовтня, президент США Дональд Трамп прибув до Ізраїлю, де виступив перед парламентом країни, заявивши, що досягнуте перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС знаменує “кінець епохи терору та смерті” на Близькому Сході. Після цього він відправився на мирний саміт у Єгипет.
