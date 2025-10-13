"Ти маєш чудовий вигляд, але...": Ердоган попросив премʼєрку Італії Мелоні кинути палити

Про це повідомляє Politico.

Весела розмова сталась на полях мирного саміту в Єгипті, спрямованого на припинення війни в Газі. Під час зустрічі з Джорджією Мелоні, турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв італійській премʼєрці, що знайде спосіб переконати її кинути палити.

"Ти маєш чудовий вигляд, але я маю змусити тебе кинути палити", - сказав Ердоган.

Поруч також був президент Франції Емманюель Макрон, який одразу посміявся і сказав: "це неможливо!".

"Я знаю, я знаю", – сказала Мелоні, додавши попередження, що кидання куріння може зробити її менш приємною. "Я не хочу когось убивати".

Як пише Politico, у книзі "La versione di Giorgia" Мелоні зізналася, що знову почала палити після 13 років паузи. Але вона також визнала, що куріння допомогло їй зблизитися з іншими політиками, зокрема з президентом Тунісу Каїсом Саїдом.