Дональд Трамп прилетів до Ізраїлю

Про це повідомляє RapidResponse47.

Літак Дональда Трампа приземлився в аеропорту "Бен-Гуріон" неподалік Тель-Авіву близько 10:00. Президента США зустрічали прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетангягу та президент країни Ісаак Герцог.

Очікується, що Трамп виступить перед кнесетом, а потім вирушить до єгипетського Шарм-ель-Шейха, де відбудеться на саміт щодо врегулювання в секторі Газа.

Дональд Трамп прибув до Ізраїлю за кілька годин після звільнення ХАМАС перших семи ізраїльських заручників згідно з планом президента США щодо припинення війни на Близькому Сході.