Дональд Трамп прилетів до Ізраїлю
У понеділок, 13 жовтня, президент США Дональд Трамп прибув до Ізраїлю
Про це повідомляє RapidResponse47.
Літак Дональда Трампа приземлився в аеропорту "Бен-Гуріон" неподалік Тель-Авіву близько 10:00. Президента США зустрічали прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетангягу та президент країни Ісаак Герцог.
Очікується, що Трамп виступить перед кнесетом, а потім вирушить до єгипетського Шарм-ель-Шейха, де відбудеться на саміт щодо врегулювання в секторі Газа.
Дональд Трамп прибув до Ізраїлю за кілька годин після звільнення ХАМАС перших семи ізраїльських заручників згідно з планом президента США щодо припинення війни на Близькому Сході.
- 13 жовтня угрупування ХАМАС почало звільняти ізраїльських заручників за умовами угоди щодо припинення вогню в секторі Гази.
