ХАМАС звільнив першу групу ізраїльських заручників

Про це повідомляє The Guardian .

Перша група із семи заручників була звільнена близько 08:00 за місцевим часом. Їх на півночі сектору Гази передали "Червоному хресту". Наразі Інформації про стан звільнених немає.

Родичі та друзі заручників вибухнули оваціями, коли ізраїльські телеканали оголосили, що заручники перебувають у руках "Червоного Хреста".

Десятки тисяч ізраїльтян спостерігають за звільненням заручників на екранах, які встановлені по всій країні, а найбільше людей зібралося в Тель-Авіві.

Перед звільненням ХАМАС оприлюднив імена 20 ізраїльських заручників: Бар Куперштейн, Ев'ятар Давид, Йосеф-Хаїм Охана, Сегtв Кальфон, Авінатан Ор, Елкана Бохбот, Максим Херкін, Німрод Коен, Матан Зангаукер, Давид Куніо, Ейтан Хорн, Матан Ангрест, Ейтан Мор, Галі Берман, Зів Берман, Омрі Міран, Алон Охель, Гай Гільбоа-Далал, Ром Браслабскі, Аріель Коніо.

Очікується, що решта заручників будуть звільнені о 10:00 в Хан-Юнісі. ХАМАС стверджує, що 20 живих заручників будуть обміняні на понад 1900 палестинців, ув'язнених Ізраїлем.

