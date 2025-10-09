"Ми оголошуємо сьогодні кінець війни": речник ХАМАС Халіль аль-Хайя повідомив про припинення вогню у секторі Гази

Про це повідомляє Reuters.

Халіл Аль-Хайя оголосив у телевізійному виступі "кінець війни" та початок "постійного припинення вогню" у секторі Гази.

"В рамках угоди Ізраїль звільнить усіх ув’язнених палестинських жінок та дітей. Група отримала гарантії від США, арабських посередників та Туреччини, що війна в Газі завершена назавжди", - заявив він.

Як пише Al Jazeera, офіційний представник у Газі поінформував, що ситуація на місцях у місті не зазнала змін, попри останні новини про припинення вогню.

Водночас хусити заявили про моніторинг початку перемир’я та готовність підтримати Газу у разі порушень з боку Ізраїлю.

Що передувало

28 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що його план з врегулювання конфлікту в Газі був позитивно сприйнятий. Він також висловив надію, що ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху підтримає ініціативу під час запланованої на понеділок зустрічі у Білому домі.

29 вересня Дональд Трамп представив у Вашингтоні план припинення вогню в Газі на зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

3 жовтня Дональд Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС щодо Сектора Гази. Він зазначив, що у разі, якщо домовленість не буде досягнута до вечора неділі, на угруповання чекатиме "таке пекло, якого ніхто раніше не бачив".

У пʼятницю, 3 жовтня, угруповання ХАМАС погодилось на деякі елементи мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Сектора Гази.

Згодом видання Bloomberg повідомило, що 6 жовтня Ізраїль і ХАМАС проведуть переговори в Єгипті щодо мирного плану Дональда Трампа з метою завершення війни у секторі Гази.

8 жовтня американський президент повідомив про плани відвідати Близький Схід наприкінці тижня з метою сприяння палестино-ізраїльському врегулюванню.

9 жовтня Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу мирної угоди, який передбачає оперативне звільнення всіх заручників. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликає мешканців Гази не повертатися до міста без офіційного дозволу.

Цього ж дня лідер США поінформував, що поїде до Єгипту, де відбудеться офіційне підписання мирної угоди між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС.