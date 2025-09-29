Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Звільнення заручників ХАМАСу, знищення військової інфраструктури: Трамп оголосив план припинення вогню у Газі

Звільнення заручників ХАМАСу, знищення військової інфраструктури: Трамп оголосив план припинення вогню у Газі

Дар'я Куркіна
29 вересня, 2025 понедiлок
22:29
Світ сектор Гази

Американський лідер Дональд Трамп оголосив план припинення вогню у секторі Гази під час зустрічі з премʼєром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні

Зміст

Про це пише Суспільне.

"Ми маємо негайно та швидко демілітаризувати Газу. Для цього нам необхідна згода ХАМАС. Арабські та мусульманські громади мають вирішити справи з ХАМАС. Мусульманські країни на Близькому Сході мають зупинити ХАМАС", — заявив Трамп.

Що передбачає план президента США щодо припинення вогню в Газі 

  • звільнення заручників, захоплених ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у секторі Гази;
  • потім у Газу після припинення вогню відправлять гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру.

Водночас Штати мають стати модератором між Єрусалимом й адміністрацією Палестини стосовно відновлення адміністративних інституцій у Газі – в цьому заборонено брати участь ХАМАС.

Також США та партнери створять тимчасові Міжнародні Сили Стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації.

Також за планом Трампа в секторі Гази знищать усю військову інфраструктуру, зокрема й тунелі, де ХАМАС переховує зброю. У той час Газа має стати демілітаризованою, "дерадикалізованою" та вільною від терористів зоною. ХАМАС дозволять покинути Газу та отримати амністію.

Окрім того, планується, що ізраїльська армія передасть територію сектора Гази Міжнародним Силам Стабілізації, а Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави – за умови відновлення та реформ.

Міжнародні Сили Стабілізації 

"Якщо ХАМАС відхилить угоду, що завжди можливо, то вони залишаться самі. Усі інші її прийняли, але в мене таке відчуття, що ми отримаємо позитивну відповідь. Але якщо ні, то Ізраїлю доведеться зробити все для усунення небезпеки. Цю небезпеку спричиняє ХАМАС. Тиранія терору має закінчитися", – сказав Трамп, додавши, що "всі підтримали" його угоду й залишився лише ХАМАС.

За словами лідера США, Ізраїль та мусульманські країни попросили його створити Міжнародні Сили Стабілізації (ISF) та наглядовий орган — Раду Миру.

"Світовий банк та інші будуть відповідальним за набір та навчання нового уряду, який складатиметься з палестинців, а також висококваліфікованих експертів з усього світу. Багато хто хоче доєднатись. Скоро ми назвемо деяких учасників. Ми будемо навчати та тренувати палестинців для того, щоб вони могли керувати. Ця організація не братиме політичної участі у Палестині та лише тимчасово адмініструватиме у Газі", – пояснив він.

Також Трамп стверджує: лідери Єрусалиму й арабського світу просили його очолити цю ініціативу. Він заявив, що "готовий виконати цю важливу роботу" попри зайнятість.

  • Раніше президент США повідомив, що його пропозиція щодо припинення війни в Газі отримала "дуже хорошу реакцію". Він висловив сподівання, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтримає план.
