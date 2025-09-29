Трамп заявив, що отримав дуже хорошу реакцію на свою пропозицію щодо перемир'я в Газі

Про це пише Reuters.

За словами Трампа, спеціальний посланець США Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер, який обіймав посаду посланця на Близькому Сході під час першого терміну Трампа, вже проводять переговори з Нетаньягу в Нью-Йорку.

"Ми отримали дуже хорошу реакцію, тому що Бібі теж хоче укласти угоду, – зазначив Трамп, використовуючи прізвисько Нетаньягу. - Всі хочуть укласти угоду".

Як повідомили у Білому домі, США представили в ООН 21-пунктний план миру, спрямований на завершення майже дворічного конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. План передбачає звільнення всіх заручників, припинення бойових дій та початок діалогу між ізраїльтянами і палестинцями для "мирного співіснування".

Крім того, Трамп висловив вдячність лідерам Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Йорданії, серед інших, за допомогу в цьому процесі.

За його словами, угода не тільки покладе край конфлікту в Газі, але й сприятиме ширшому миру на Близькому Сході.

"Усі залучені, — наголосив він. - Усі хочуть цього, і ХАМАС хоче цього, і одна з причин полягає в тому, що всі втомилися від війни".