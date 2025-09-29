Нетаньягу хоче обговорити із Трампом новий план США щодо припинення війни у Газі

Про це пише Financial Times.

Нетаньягу зустрінеться з Трампом вже вчетверте відтоді як останній повернувся до влади у січні. Як відмітили у виданні – це більше, ніж будь-який інший світовий лідер. Водночас ізраїльські посадовці готуються до потенційно напруженого обміну думками щодо війни в Газі.

У неділю в дописі на своїй платформі Truth Social Трамп написав: "У нас є реальний шанс на ВЕЛИЧ У БЛИЖНЬОМУ СХОДІ. УСІ ПІДТРИМУЮТЬ ЩОСЬ ОСОБЛИВЕ, УПЕРШЕ В ІСТОРІЇ. МИ ЗРОБИМО ЦЕ!!!".

Новий план США

Цього тижня в Нью-Йорку на засіданнях ООН Трамп представив арабським та мусульманським лідерам новий план із 21 пункту щодо припинення війни, який передбачає постійне припинення вогню, звільнення всіх ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС, та розгортання міжнародних стабілізаційних сил в блокадній смузі. Згідно із планом, міжнародний наглядовий орган має контролювати роботу палестинського комітету, що керуватиме територією у перехідний період.

Попередні прогнози сторін

У неділю, відповідаючи на запитання про переговори щодо Гази в ефірі Fox News, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що відчуває "більший оптимізм щодо того, де ми зараз, ніж у будь‑який момент за останні кілька місяців", але водночас застеріг, що "ці речі можуть зірватися в останню хвилину".

Того ж дня в ефірі Fox News Нетаньягу на питання про план, підтримуваний Трампом, відповів: "Ми над цим працюємо".

"Це ще не остаточно узгоджено, але ми працюємо над цим з командою президента Трампа, власне, зараз, коли ми говоримо. І я сподіваюся, що нам вдасться це зробити", - додав він.

Що передувало?

У своїй промові перед ООН у п'ятницю, 26 вересня, Нетаньягу не згадав про 21-пунктний план і наполягав на тому, що Ізраїль "завершить роботу" проти ХАМАС у Газі та не дозволить створення палестинської держави, як того вимагає більша частина міжнародної спільноти.

Ізраїльський прем’єр повторив свої умови для припинення війни, включаючи звільнення 48 заручників, 20 із яких, як вважається, досі живі, а також складання зброї ХАМАСом. Він також відкинув будь‑яку роль палестинської адміністрації в Газі, яка здійснює обмежене самоуправління на окупованому Західному березі річки Йордан.

Раніше цього тижня один із ізраїльських посадовців заявив, що Ізраїль "обізнаний" про план, підтримуваний США, але "будь‑що з того, що буде реалізовано, відбуватиметься згодою Ізраїлю. Нічого не станеться без цієї згоди".

Другий ізраїльський посадовець, як зазначають автори, пішов далі, стверджуючи, що в ізраїльській делегації в США панує "тривога" й "хаос", і припустив, що низка арабських урядів схилила Трампа "підтримати план, який суперечить" ізраїльській позиції.

Декілька людей, ознайомлених із планом щодо Гази, застерегли, що пропозиція США усе ще обговорюється, і що проєктні варіанти, які витікли в медіа останніми днями, можуть бути змінені, особливо після зустрічі Нетаньягу з Трампом.

У виданні відмітили, що під тиском ультранаціоналістичних політичних союзників Нетаньягу неохоче погоджується припинити наступ проти ХАМАС.

Ультраправий міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір написав у суботу ввечері в соціальній мережі X: "Пане прем’єр-міністре, у вас немає мандата на припинення війни без повної поразки ХАМАС".

Позиція ХАМАС

У неділю ХАМАС заявив, що не отримав жодної нової пропозиції від міжнародних посередників, і що переговори щодо угоди про припинення вогню в обмін на заручників зайшли в глухий кут з початку вересня після ізраїльського удару по столиці Катару Досі.