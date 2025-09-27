Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
ЦАХАЛ контролює більшу частину міста Газа, звідти вибралося 800 тисяч жителів, - Jerusalem Post

Адріана Муллаянова
27 вересня, 2025 субота
20:13
Світ Ізраель Палестина

Станом на суботу, 27 вересня 2025 року, війська отримали оперативний контроль більш ніж над половиною території міста Газа

Зміст

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) встановила оперативний контроль над більш ніж половиною міста Газа після того, як понад 800 тисяч із мільйона мешканців були змушені залишити свої домівки. За даними Південного командування ЦАХАЛу, досягнення контролю стало результатом скоординованих маневрів кількох дивізій у рамках операції "Колісниці II", яка є частиною масштабної кампанії "Гідеон", пише із посиланням на власні джерела газета Jerusalem Post.

"Протягом останніх днів ізраїльські війська завдавали щодня понад 140 ударів по об'єктах ХАМАСу, поступово встановлюючи контроль над ключовими районами міста. Серед районів, які вже перебувають під контролем ЦАХАЛу, — південний захід: Тель-ель-Хава, район, де армія неодноразово діяла з повітря та землі під час війни; Аль-Наді, низькоповерховий район, що довгі роки слугував схованкою для бойовиків; а також Шейх-Аджліні на узбережжі, де останні місяці завдавалися масовані повітряні та наземні удари", - зазначає видання.

Читайте також: "Палестинська держава не буде створена на захід від Йордану": Нетаньягу відреагував на її визнання Великою Британією, Канадою та Австралією 

На південному сході, район Зейтун став центральною зоною бойових дій на початку війни та під час попередньої операції "Колісниці Гідеона I". У східній частині міста, Шуджайя, відзначалася як один із найжорстокіших терористичних центрів і слугувала відправною точкою для кількох хвиль нападів 7 жовтня. Північний схід, район Туффа, став об’єктом тривалих операцій із виявлення та ліквідації бойовиків.

Разом із тим, низка стратегічних районів міста ще залишаються поза контролем ізраїльських військ. Серед них Аль-Рімал — район, де мешкала еліта Гази та високопоставлені діячі ХАМАС, який вважається "серцем" міста з банками, урядовими установами та університетами. Також залишаються під контролем бойовиків Старе місто та табір біженців Аль-Шаті, а район Сабра використовується як сховище терористів.

"В окремих частинах міста, деталі яких неможливо оприлюднити, армія вводить облогу, враховуючи присутність озброєних бойовиків. Водночас, масштабна евакуація цивільного населення значно полегшує проведення операцій, дозволяючи поєднувати авіаудари з наземними маневрами для повного встановлення контролю над містом", - наголошує Jerusalem Post.

Експерти відзначають, що така стратегія ЦАХАЛу дозволяє зменшити ризик втрат серед мирного населення та одночасно ефективно нейтралізувати бойовиків ХАМАС у ключових районах Гази.

  • Нагадаємо, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 16 вересня розпочала наземну операцію із метою встановлення контролю над містом Газа.
Новини
Ізраїль
Близький Схід
тероризм
ісламісти
Війна в Ізраїлі
Хамас
