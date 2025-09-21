"Палестинська держава не буде створена на захід від Йордану": Нетаньягу відреагував на її визнання Великою Британією, Канадою та Австралією

Про це повідомляє The Times Of Israel.

У мене є чітке послання до тих лідерів, які визнають Палестинську державу після жахливої ​​різанини 7 жовтня – ви даєте величезну винагороду тероризму…Цього не станеться…Палестинська держава не буде створена на захід від Йордану", - сказав Нетаньягу.

Він заявив, що за час його керівництва Ізраїль "подвоїв єврейське поселення в Юдеї та Самарії" та пообіцяв продовжити цей курс.

"Відповідь на нещодавню спробу нав'язати нам терористичну державу в самому серці нашої землі буде дана після мого повернення зі Сполучених Штатів. Зачекайте", - додав ізраїльський прем'єр.