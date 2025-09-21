"Палестинська держава не буде створена на захід від Йордану": Нетаньягу відреагував на її визнання Великою Британією, Канадою та Австралією
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що реакцію на визнання Палестинської держави Великою Британією, Австралією та Канадою буде оголошено після його повернення зі США наступного тижня
Про це повідомляє The Times Of Israel.
У мене є чітке послання до тих лідерів, які визнають Палестинську державу після жахливої різанини 7 жовтня – ви даєте величезну винагороду тероризму…Цього не станеться…Палестинська держава не буде створена на захід від Йордану", - сказав Нетаньягу.
Він заявив, що за час його керівництва Ізраїль "подвоїв єврейське поселення в Юдеї та Самарії" та пообіцяв продовжити цей курс.
"Відповідь на нещодавню спробу нав'язати нам терористичну державу в самому серці нашої землі буде дана після мого повернення зі Сполучених Штатів. Зачекайте", - додав ізраїльський прем'єр.
- 21 вересня три країни – Канада, Велика Британія та Австралія – офіційно визнали Палестину як незалежну державу, підкресливши підтримку мирного дводержавного вирішення конфлікту на Близькому Сході. В Ізраїлі розкритикували це рішення.
