Ізраїль та ХАМАС 6 жовтня проведуть перемовини у Єгипті стосовно мирного плану Трампа по Газі, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Єгипет, ключовий посередник у переговорах про перемир'я, заявив, що прийме делегації обох сторін для обговорення можливого обміну ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.

Спецпосланець США Стів Віткофф та старший радник і зять Трампа Джаред Кушнер також вирушили до Єгипту, щоб взяти участь у переговорах, які ґрунтуються на 20-пунктному плані американського лідера для завершення війни.

За даними ізраїльських ЗМІ, делегацію Ізраїлю очолить міністр зі стратегічних питань Рон Дермер, а ХАМАС представлятимуть Газі Хамад, Осама Хамдан і Мухамед Дарвіш.

Сторони мають узгодити графік звільнення заручників і перелік палестинських ув’язнених, яких планують відпустити.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що обмін ізраїльськими заручниками та палестинськими в'язнями відбудеться негайно після досягнення угоди, тоді як роззброєння ХАМАС відбудеться на другому етапі.

Також, за його словами, варіант з роззброєнням ХАМАС силою залишається на столі.

Що передувало

28 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що його план з врегулювання конфлікту в Газі був позитивно сприйнятий. Він також висловив надію, що ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху підтримає ініціативу під час запланованої на понеділок зустрічі у Білому домі.

29 вересня Дональд Трамп представив у Вашингтоні план припинення вогню в Газі на зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

3 жовтня Дональд Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС щодо Сектора Гази. Він зазначив, що у разі, якщо домовленість не буде досягнута до вечора неділі, на угруповання чекатиме "таке пекло, якого ніхто раніше не бачив".

У пʼятницю, 3 жовтня, угруповання ХАМАС погодилось на деякі елементи мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Сектора Гази.