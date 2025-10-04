ХАМАС відповів Трампу на угоду щодо Сектора Гази
У пʼятницю, 3 жовтня, угруповання ХАМАС погодилось на деякі елементи мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Сектора Гази
Про це повідомляє The Guardian.
ХАМАС погодився на звільнення усіх полонених - як живих, так і тіл загиблих, відповідно до плану обміну, викладеного у пропозиції Трампа, з урахуванням "необхідних польових умов для реалізації обміну".
"У цьому контексті рух підтверджує свою готовність негайно розпочати через посередників переговори для обговорення деталей", - додали у заяві.
Також угруповання оголосило про готовність передати управління Сектором Гази палестинському органу з незалежних технократів на основі палестинського національного консенсусу і за підтримки арабських та ісламських країн.
Проте видання зазначає, що ХАМАС не уточнив, чи готовий виконати вимогу про роззброєння.
Реакція президента США
У відповідь на заяву Дональд Трамп зазначив, що ХАМАС готовий до тривалого миру. Він закликав Ізраїль припинити бомбардування аби вивести заручників.
"Виходячи зі заяви, щойно опублікованої ХАМАС, я вважаю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли безпечно та швидко вивести заручників", - написав він в Truth Social.
Що передувало
28 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що його план з врегулювання конфлікту в Газі був позитивно сприйнятий. Він також висловив надію, що ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху підтримає ініціативу під час запланованої на понеділок зустрічі у Білому домі.
29 вересня Дональд Трамп представив у Вашингтоні план припинення вогню в Газі на зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
3 жовтня Дональд Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС щодо Сектора Гази. Він зазначив, що у разі, якщо домовленість не буде досягнута до вечора неділі, на угруповання чекатиме "таке пекло, якого ніхто раніше не бачив".
