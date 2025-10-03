Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС та пообіцяв "пекло, якого ніхто раніше не бачив", якщо угоди щодо Сектора Гази не буде

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"ХАМАС вже багато років є безжальною і жорстокою загрозою на Близькому Сході! Вони вбивали (і робили життя нестерпно жахливим), а кульмінацією стало масове вбивство 7 жовтня в Ізраїлі, де загинули немовлята, жінки, діти, люди похилого віку та багато молодих чоловіків і жінок, хлопців і дівчат, які готувалися святкувати своє майбутнє спільне життя. В якості відплати за напад на цивілізацію 7 жовтня вже було вбито понад 25 000 "солдатів" ХАМАС. Більшість решти оточені і військово блоковані, чекаючи лише мого слова "старт", щоб їх життя було швидко знищено. Щодо решти, ми знаємо, де ви і хто ви, і вас будуть переслідувати і вбивати", - зазначив американський лідер.

Він також звернувся до палестинців із проханням "негайно покинути цю зону потенційно великої майбутньої смерті і перебратися в безпечніші райони Гази".

Читайте також: ХАМАС, найімовірніше, погодиться на план Трампа щодо Гази, - експерт-міжнародник Семиволос

"Однак, на щастя для ХАМАС, їм буде надано останній шанс! Великі, могутні і дуже багаті країни Близького Сходу і прилеглих територій разом зі Сполученими Штатами Америки домовилися, і Ізраїль підписав цю угоду, про мир на Близькому Сході після 3000 років. Ця угода також зберігає життя всім бойовикам ХАМАС, що залишилися! Деталі документа відомі світові, і він є чудовим для всіх! Так чи інакше, на Близькому Сході настане мир. Насильство і кровопролиття припиняться", - зазначив Трамп.

Він закликав негайно звільнити усіх заручників, а також повернути тіла загиблих.

"Угода має бути досягнута з ХАМАС до вечора неділі о 18:00 за вашингтонським часом. Кожна країна підписалася під цим! Якщо не буде досягнута ця остання угода, на ХАМАС обрушиться таке пекло, якого ніхто раніше не бачив", - резюмував президент США.

фото: Скріншот