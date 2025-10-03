Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС та пообіцяв "пекло, якого ніхто раніше не бачив", якщо угоди щодо Сектора Гази не буде

Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС та пообіцяв "пекло, якого ніхто раніше не бачив", якщо угоди щодо Сектора Гази не буде

Катерина Ганжа
3 жовтня, 2025 п'ятниця
18:10
Світ Дональд Трамп

У п’ятницю, 3 жовтня, президент США Дональд Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС стосовно угоди щодо Сектора Гази. Американський лідер зазначив, що вона має бути досягнута до вечора неділі, інакше на палестинське угруповання "обрушиться таке пекло, якого ніхто раніше не бачив"

Зміст

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"ХАМАС вже багато років є безжальною і жорстокою загрозою на Близькому Сході! Вони вбивали (і робили життя нестерпно жахливим), а кульмінацією стало масове вбивство 7 жовтня в Ізраїлі, де загинули немовлята, жінки, діти, люди похилого віку та багато молодих чоловіків і жінок, хлопців і дівчат, які готувалися святкувати своє майбутнє спільне життя. В якості відплати за напад на цивілізацію 7 жовтня вже було вбито понад 25 000 "солдатів" ХАМАС. Більшість решти оточені і військово блоковані, чекаючи лише мого слова "старт", щоб їх життя було швидко знищено. Щодо решти, ми знаємо, де ви і хто ви, і вас будуть переслідувати і вбивати", - зазначив американський лідер.

Він також звернувся до палестинців із проханням "негайно покинути цю зону потенційно великої майбутньої смерті і перебратися в безпечніші райони Гази". 

Читайте також: ХАМАС, найімовірніше, погодиться на план Трампа щодо Гази, - експерт-міжнародник Семиволос

"Однак, на щастя для ХАМАС, їм буде надано останній шанс! Великі, могутні і дуже багаті країни Близького Сходу і прилеглих територій разом зі Сполученими Штатами Америки домовилися, і Ізраїль підписав цю угоду, про мир на Близькому Сході після 3000 років. Ця угода також зберігає життя всім бойовикам ХАМАС, що залишилися! Деталі документа відомі світові, і він є чудовим для всіх! Так чи інакше, на Близькому Сході настане мир. Насильство і кровопролиття припиняться", - зазначив Трамп. 

Він закликав негайно звільнити усіх заручників, а також повернути тіла загиблих.  

"Угода має бути досягнута з ХАМАС до вечора неділі о 18:00 за вашингтонським часом. Кожна країна підписалася під цим! Якщо не буде досягнута ця остання угода, на ХАМАС обрушиться таке пекло, якого ніхто раніше не бачив", - резюмував президент США.  

фото: Скріншот

  • Наприкінці вересня американський лідер Дональд Трамп оголосив план припинення вогню у секторі Гази під час зустрічі з премʼєром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. 
  • Попередньо президент США повідомив, що його пропозиція щодо припинення війни в Газі отримала "дуже хорошу реакцію". Він висловив сподівання, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтримає план.
Теги:
Новини
Ізраїль
Близький Схід
Дональд Трамп
США
Сектор Гази
Хамас
Беньямін Нетаньягу
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
2 жовтня, 2025 четвер
Три українці потрапили до міжнародного рейтингу 100 найкращих діджеїв світу
Автор Микола Княжицький
2 жовтня, 2025 четвер
Путін готовий фінансувати війну навіть ціною руйнації економіки РФ
Автор Дар'я Тарасова
1 жовтня, 2025 середа
"Ліплять з нього ухилянта": співзасновниця Центру протидії корупції Каленюк заявила про помсту влади за критику
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
3 жовтня
18:35
Були націлені на протидію українським дронам: ССО уразили важливі обʼєкти ППО на території Росії
18:30
Російська дезінформація
РФ після ракетного удару по фурах із зерном поширює фейк про знищення 20 вантажівок з особовим складом ЗСУ, - ЦПД
18:21
Оновлено
"Колос" - "Рух"
УПЛ: "Колос" програв "Руху", результати та розклад матчів 8-го туру
18:04
Ексклюзив
дрон
"Це початок класичної війни": дипломат Клімкін про російські дрони в Європі
18:03
Ексклюзив
Дональд Трамп
Я бачу своєрідний "подарунок" Трампа європейцям, - експрацівник ЦРУ Гофф
18:00
OPINION
Атаки по газовій інфраструктурі: як РФ намагається зірвати підготовку України до зими
17:40
Ексклюзив
НАТО
У НАТО відсутні інструменти протидії гібридним атакам Росії, - ексголова військової розвідки Фінляндії Товері
17:38
Загибель 10 людей через повінь в Одесі: поліція відкрила кримінальне провадження через можливу службову недбалість
17:25
міжнародний проєкт Making Oddkin
Художниця Прошковська представить у Великій Британії виставку, у фокусі якої знищене обстрілами РФ зерно
17:15
Каїс Саїд
У Тунісі до смертної кари засудили чоловіка, який критикував президента у facebook
17:15
Андрій Парубій
СБУ має докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення РФ
17:06
Віктор Орбан
Угорщина не хоче бути в ЄС разом з Україною, доля якої жити поруч із РФ, – Орбан
16:50
Безпілотники СБУ вразили один з найбільших НПЗ Росії - "Орськнафтооргсинтез" за 1400 км від України, - ЗМІ
16:38
Оновлено
Слуга народу
Зеленський проведе зустріч із фракцією "Слуга Народу" наступного тижня
16:31
Від початку доби на фронті відбулося 92 бої, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 26 атак
16:25
Ексклюзив
російський диктатор Володимир Путін
Портников пояснив, як Путін аргументує той факт, що Росія досі не може перемогти Україну у війні
16:24
Віктор Медведчук
ЄС продовжив санкції санкції проти Медведчука та російських пропагандистів ще на рік
16:11
Оновлено
Ігнотас Адомавічюс
Міністр культури Литви, який не зміг відповісти, чий Крим, подав у відставку
16:04
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
Український Крим під російською окупацією
Через дефіцит палива окупанти зменшують кількість громадського транспорту у Криму, - ЦНС
16:00
OPINION
Путін з Валдаю змушує Захід відмовитись від України
15:56
Вийшов трейлер українського фільму "Бачу тебе"
15:48
швейцарська зенітна гармата Oerlikon
Швейцарська армія посилює системи захисту від безпілотників
15:20
РФ здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни
15:19
СБУ затримала чиновника Мінʼюсту, який організовував схеми ухилення від мобілізації за $20 тис.
15:06
Сфотографований у 1991 році для обкладинки альбому Nevermind чоловік програв суд гурту Nirvana
14:20
повінь у Вʼєтнамі
У Вʼєтнамі загинула 51 людина через тайфун Буалой
14:01
OPINION
Чому реформа виборчого законодавства вигідна Україні сьогодні, під час війни?
13:49
Бельгія
У Бельгії помітили 15 невідомих БПЛА над військовою базою
13:29
Білий Дім
У Білому домі склали перелік установ для масових звільнень на тлі шатдауну, - CNN
12:52
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через атаки РФ є пошкодження енергообʼєктів: стан енергосистеми 3 жовтня
12:52
осінь дощ
Найхолодніше — на заході, а найтепліше — на сході: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на вихідних
12:42
Ексклюзив
російська дезінформація
У Польщі російська дезінформація постійно розпалює ворожнечу в соцмережах проти України, - польський історик Адамський
12:38
Ексклюзив
апеляція у справі Владислави Молчанової
Апеляційна палата ВАКСу залишила запобіжний захід співзасновниці Stolitsa Group Молчановій без змін — застава 100 млн грн
12:29
на фото: супутник ALOS-3
РФ щотижня глушить британські військові супутники, — глава Космічного командування Великої Британії
12:22
Анна Нетребко
У Румунії скасували виступ путіністки Нетребко
12:00
OPINION
Легалізуйте військових винахідників!
11:32
Військовий оглядач знайшов зв’язок між ударами по російських НПЗ і просуванням окупантів на фронті
11:27
сили ППО
Повітряні сили вночі 3 жовтня знешкодили 320 цілей противника
11:27
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 3 жовтня: на Полтавщині постраждала критична інфраструктура
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV