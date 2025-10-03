Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС та пообіцяв "пекло, якого ніхто раніше не бачив", якщо угоди щодо Сектора Гази не буде
У п’ятницю, 3 жовтня, президент США Дональд Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС стосовно угоди щодо Сектора Гази. Американський лідер зазначив, що вона має бути досягнута до вечора неділі, інакше на палестинське угруповання "обрушиться таке пекло, якого ніхто раніше не бачив"
Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
"ХАМАС вже багато років є безжальною і жорстокою загрозою на Близькому Сході! Вони вбивали (і робили життя нестерпно жахливим), а кульмінацією стало масове вбивство 7 жовтня в Ізраїлі, де загинули немовлята, жінки, діти, люди похилого віку та багато молодих чоловіків і жінок, хлопців і дівчат, які готувалися святкувати своє майбутнє спільне життя. В якості відплати за напад на цивілізацію 7 жовтня вже було вбито понад 25 000 "солдатів" ХАМАС. Більшість решти оточені і військово блоковані, чекаючи лише мого слова "старт", щоб їх життя було швидко знищено. Щодо решти, ми знаємо, де ви і хто ви, і вас будуть переслідувати і вбивати", - зазначив американський лідер.
Він також звернувся до палестинців із проханням "негайно покинути цю зону потенційно великої майбутньої смерті і перебратися в безпечніші райони Гази".
Читайте також: ХАМАС, найімовірніше, погодиться на план Трампа щодо Гази, - експерт-міжнародник Семиволос
"Однак, на щастя для ХАМАС, їм буде надано останній шанс! Великі, могутні і дуже багаті країни Близького Сходу і прилеглих територій разом зі Сполученими Штатами Америки домовилися, і Ізраїль підписав цю угоду, про мир на Близькому Сході після 3000 років. Ця угода також зберігає життя всім бойовикам ХАМАС, що залишилися! Деталі документа відомі світові, і він є чудовим для всіх! Так чи інакше, на Близькому Сході настане мир. Насильство і кровопролиття припиняться", - зазначив Трамп.
Він закликав негайно звільнити усіх заручників, а також повернути тіла загиблих.
"Угода має бути досягнута з ХАМАС до вечора неділі о 18:00 за вашингтонським часом. Кожна країна підписалася під цим! Якщо не буде досягнута ця остання угода, на ХАМАС обрушиться таке пекло, якого ніхто раніше не бачив", - резюмував президент США.
фото: Скріншот
- Наприкінці вересня американський лідер Дональд Трамп оголосив план припинення вогню у секторі Гази під час зустрічі з премʼєром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.
- Попередньо президент США повідомив, що його пропозиція щодо припинення війни в Газі отримала "дуже хорошу реакцію". Він висловив сподівання, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтримає план.
