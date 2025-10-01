ХАМАС, найімовірніше, погодиться на план Трампа щодо Гази, - експерт-міжнародник Семиволос
ХАМАС, ймовірно, погодиться на план Трампа щодо Гази, однак невиконання його окремих пунктів може призвести до замороження конфлікту з ризиком його відновлення
Про це в ефірі Еспресо сказав директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
"ХАМАС, найімовірніше, погодиться на план Трампа. Але якщо реалізація цього плану зупиниться на якомусь етапі й не буде виконана повністю, умовно кажучи, ізраїльтяни відійдуть із зони А в зону Б, але залишаться в секторі й відмовляться виконувати подальші пункти плану, - то ми отримаємо заморожений конфлікт із великим ризиком його відновлення", - наголосив Семиволос.
За словами директора Центру близькосхідних досліджень, наразі на ХАМАС чиниться серйозний тиск з боку мешканців Гази, адже для них ключове питання - завершення війни. Вони це чітко відчувають. І, судячи з повідомлень військового крила ХАМАСу в секторі Гази, вони погоджуються на план. Відповідно, йдеться і про роззброєння, і про інші дії, передбачені цим планом.
"Наразі основне питання полягає в позиції політичного лідерства в Катарі, яке має ухвалити остаточне рішення. Тут багато залежить від зусиль Катару й Туреччини, які, з одного боку, підтримали план Трампа, а з іншого - здійснюють доволі серйозний тиск на лідерів ХАМАСу, щоб ті визнали план і погодилися на його реалізацію", - додав Семиволос.
- Американський лідер Дональд Трамп оголосив план припинення вогню у секторі Гази під час зустрічі з премʼєром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.48
- EUR Купівля 48.12Продаж 48.82
- Актуальне
- Важливе