ХАМАС, найімовірніше, погодиться на план Трампа щодо Гази, - експерт-міжнародник Семиволос

Про це в ефірі Еспресо сказав директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

"ХАМАС, найімовірніше, погодиться на план Трампа. Але якщо реалізація цього плану зупиниться на якомусь етапі й не буде виконана повністю, умовно кажучи, ізраїльтяни відійдуть із зони А в зону Б, але залишаться в секторі й відмовляться виконувати подальші пункти плану, - то ми отримаємо заморожений конфлікт із великим ризиком його відновлення", - наголосив Семиволос.

За словами директора Центру близькосхідних досліджень, наразі на ХАМАС чиниться серйозний тиск з боку мешканців Гази, адже для них ключове питання - завершення війни. Вони це чітко відчувають. І, судячи з повідомлень військового крила ХАМАСу в секторі Гази, вони погоджуються на план. Відповідно, йдеться і про роззброєння, і про інші дії, передбачені цим планом.

"Наразі основне питання полягає в позиції політичного лідерства в Катарі, яке має ухвалити остаточне рішення. Тут багато залежить від зусиль Катару й Туреччини, які, з одного боку, підтримали план Трампа, а з іншого - здійснюють доволі серйозний тиск на лідерів ХАМАСу, щоб ті визнали план і погодилися на його реалізацію", - додав Семиволос.