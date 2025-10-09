"Заручників буде звільнено у понеділок або вівторок": Трамп оголосив де відбудеться підписання угоди щодо Гази

Про це повідомляє Clash Report.

Дональд Трамп заявив, що відвідає Єгипет, де відбудеться офіційне підписання угоди щодо сектору Гази. За його словами ізраїльських заручників буде звільнено у понеділок або вівторок.

"З точки зору ХАМАСу, вони, ймовірно, втратили 70 000 людей. Це серйозна відплата", - сказав американський президент.

Він також повідомив, що турецький лідер Реджеп Ердоган особисто брав участь у переговорах із палестинським угрупованням, і "поводився чудово".

"Ми врегулювали сім конфліктів. Це — восьмий. Я думаю, що і Росія з Україною теж досягнуть миру", - додав Трамп.

Що передувало

28 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що його план з врегулювання конфлікту в Газі був позитивно сприйнятий. Він також висловив надію, що ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху підтримає ініціативу під час запланованої на понеділок зустрічі у Білому домі.

29 вересня Дональд Трамп представив у Вашингтоні план припинення вогню в Газі на зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

3 жовтня Дональд Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС щодо Сектора Гази. Він зазначив, що у разі, якщо домовленість не буде досягнута до вечора неділі, на угруповання чекатиме "таке пекло, якого ніхто раніше не бачив".

У пʼятницю, 3 жовтня, угруповання ХАМАС погодилось на деякі елементи мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Сектора Гази.

Згодом видання Bloomberg повідомило, що 6 жовтня Ізраїль і ХАМАС проведуть переговори в Єгипті щодо мирного плану Дональда Трампа з метою завершення війни у секторі Гази.

8 жовтня американський президент повідомив про плани відвідати Близький Схід наприкінці тижня з метою сприяння палестино-ізраїльському врегулюванню.

9 жовтня Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу мирної угоди, який передбачає оперативне звільнення всіх заручників. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликає мешканців Гази не повертатися до міста без офіційного дозволу.