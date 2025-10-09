Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Я можу поїхати туди десь наприкінці тижня": Трамп повідомив про плани відвідати Близький Схід

"Я можу поїхати туди десь наприкінці тижня": Трамп повідомив про плани відвідати Близький Схід

Марія Музиченко
9 жовтня, 2025 четвер
00:15
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про намір здійснити поїздку на Близький Схід наприкінці цього тижня в рамках палестино-ізраїльського врегулювання

Зміст

Про це повідомляє CBC News.

Дональд Трамп під час круглого столу у Білому домі повідомив, що у разі, якщо переговори між ХАМАСом та Ізраїлем пройдуть успішно, то він і його команда, ймовірно, поїдуть Близький Схід у неділю або суботу.

"Я можу поїхати туди десь наприкінці тижня, можливо, у неділю насправді — і побачимо. Але дуже велика ймовірність. Переговори йдуть дуже добре. Ми ведемо переговори з ХАМАСом і багатьма країнами", - сказав він.

За словами американського президента, фінальні переговори з палестинським угрупованням "здається проходять успішно". Він також закликав переговорників "рухатись швидко".

Що передувало

28 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що його план з врегулювання конфлікту в Газі був позитивно сприйнятий. Він також висловив надію, що ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху підтримає ініціативу під час запланованої на понеділок зустрічі у Білому домі.

29 вересня Дональд Трамп представив у Вашингтоні план припинення вогню в Газі на зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

3 жовтня Дональд Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС щодо Сектора Гази. Він зазначив, що у разі, якщо домовленість не буде досягнута до вечора неділі, на угруповання чекатиме "таке пекло, якого ніхто раніше не бачив".

У пʼятницю, 3 жовтня, угруповання ХАМАС погодилось на деякі елементи мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Сектора Гази. 

Згодом видання Bloomberg повідомило, що 6 жовтня Ізраїль і ХАМАС проведуть переговори в Єгипті щодо мирного плану Дональда Трампа з метою завершення війни у секторі Гази.

Теги:
Новини
Ізраїль
Близький Схід
Дональд Трамп
США
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
погода, Львів
Автор Дар'я Тарасова
7 жовтня, 2025 вiвторок
Дощі, штормовий вітер, температурні контрасти: Наталка Діденко розповіла про погоду 8 жовтня
крилата ракета "Tomahawk"
Автор Дмитро Марценишин
8 жовтня, 2025 середа
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
Дмитро Різник, Шахтар, УПЛ
Автор Влад Дідусь
6 жовтня, 2025 понедiлок
УПЛ: який вигляд має таблиця після розгромної поразки "Шахтаря" проти ЛНЗ
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 47.92
    Продаж 48.57
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
9 жовтня
00:32
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 9 жовтня
2025, середа
8 жовтня
23:42
У Києві затримали громадянина Молдови, якого підозрюють у підпалах релейних шаф Укрзалізниці на замовлення РФ
22:56
Оновлено
У Києві здетонував невідомий вибуховий пристрій у квартирі житлового будинку: загинув чоловік
22:44
Ексклюзив
Валерій Залужний
Заява Залужного щодо неучасті у виборах піде йому на користь, - політолог Рейтерович
22:32
Оновлено
Від початку доби відбулося 162 бої, найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку
22:18
Ексклюзив
Ігор Луценко
Мобілізації на технічному та виробничому рівні в Україні немає, - військовослужбовець Ігор Луценко
21:40
застосунок Дія
Українці зможуть розлучитися у Дії: Уряд ухвалив постанову
21:23
Ексклюзив
окупант
"Багато можна знайти причин": Гетьман про активізацію росіян на Донбасі
21:11
Володимир Зеленський
"Погодив СБУ деякі плани, асиметричні відповіді на війну РФ": Зеленський зробив заяву після зустрічі з Малюком
20:02
OPINION
Формат Арестовича – псевдоінтелектуальність
19:54
Ексклюзив
Олег Синютка
"Була альтернатива - оформити диктатуру": нардеп Синютка про продовження повноважень місцевим радам
19:52
Кріштіану Роналду
Роналду став першим футболістом-мільярдером, - Bloomberg
19:43
Валерій Залужний
"Я не створюю ні штабів, ні партій": Залужний заявив, що не підтримує проведення виборів під час війни
19:40
Огляд
Урсула фон дер Ляєн
Криза довіри у Брюсселі: чому фон дер Ляєн знову опинилася під ударом Європарламенту
19:39
фейкові новини, fake news
"Бійці ЗСУ під Купʼянськом залишилися без їжі та води й відмовляються воювати": ЦПД спростував новий фейк РФ
19:30
Ексклюзив
Молдова референдум
Аналітик Капсамун пояснив, який головний козир допоміг Санду перемогти на виборах
19:08
У Південній Кореї зацікавлені, щоб брати участь у відновленні України, - посол Кічанг
19:01
САУ "Богдана"
"Стріляють, але не влучають": Тетяна Чорновол про проблему зі снарядами для САУ "Богдана"
18:59
Ексклюзив
ЗСУ
"Є відчуття, що ворог активізувався": начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Білоусов про Лиманський напрямок
18:41
Ексклюзив
Іван Плачков
Ексміністр Плачков розповів, як людям готуватися до можливих зупинок подачі газу та тепла через обстріли РФ
18:32
гроші, бюджет
Держава з 2022 року витратила 5 млн на "експертизу" порно, - ЕП
18:20
Республіка Корея та ПРООН передали спеціалізовані автівки прифронтовим регіонам
18:01
OPINION
Ціни на газ: щастя популізму крокує країною
18:00
Огляд
Росія атакувала Львів ракетами, які розносять осколки після детонації: як працює ця технологія та чи застосувалась окупантами раніше
17:32
Ексклюзив
Олег Ткачук
"Вистачить 4-6 окружних судів та один апеляційний": суддя ВС про ідею створення системи військового правосуддя
17:15
Дональд Трамп і Володимир Путін
У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України
17:10
Анатолій Куцевол
Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Латвії
17:00
Ексклюзив
Придністров'я
Є ознаки, що Придністров'я вже не дуже проти вступу до ЄС, - Національний конгрес українців Молдови
16:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
Хав'єр Мілей
Аргентинський "рок-зірковий президент" Мілей виступив у Буенос-Айресі, заявивши: "Я людина"
16:01
OPINION
Арестович мобілізує "вату"
15:50
Володимир Зеленський і Василь Малюк
Зеленський: українські ракети-дрони демонструють високу ефективність, СБУ ліквідувала понад 3 тис. окупантів за місяць
15:40
Ексклюзив
Молдова
Капсамун: Кремль не залишить Молдову в спокої - дестабілізація триватиме через проксі-сили
15:06
Аналітика
Кароль Навроцький на виступі у Хелмі 11 липня 2025 року)
Польща перед війною: як антиукраїнська риторика президента Навроцького підіграє Кремлю
14:41
Український фільм «Ти — космос» отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
Український фільм "Ти — космос" отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
14:04
OPINION
Не заяви, а дії: адміністрація Трампа продовжує послаблювати Росію через підтримку України
13:46
Ексклюзив
Абсолютно новий формат у межах ДПА: як відбуватиметься тестування для четвертокласників уже навесні. Пояснюємо
13:26
Набелівська премія з хімії 2025: фото з відкритих джерел
Нобелівську премію з хімії отримали троє вчених "за розробку металоорганічних каркасів"
13:19
Продовольча організація ООН спільно з партнерами уже підтримала українських аграріїв
Верховна Рада ухвалила закон, що впроваджує європейську модель підтримки агросектору
13:08
на фото Верховна Рада України
ВР ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування під час війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV