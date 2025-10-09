"Я можу поїхати туди десь наприкінці тижня": Трамп повідомив про плани відвідати Близький Схід
Президент США Дональд Трамп заявив про намір здійснити поїздку на Близький Схід наприкінці цього тижня в рамках палестино-ізраїльського врегулювання
Про це повідомляє CBC News.
Дональд Трамп під час круглого столу у Білому домі повідомив, що у разі, якщо переговори між ХАМАСом та Ізраїлем пройдуть успішно, то він і його команда, ймовірно, поїдуть Близький Схід у неділю або суботу.
"Я можу поїхати туди десь наприкінці тижня, можливо, у неділю насправді — і побачимо. Але дуже велика ймовірність. Переговори йдуть дуже добре. Ми ведемо переговори з ХАМАСом і багатьма країнами", - сказав він.
За словами американського президента, фінальні переговори з палестинським угрупованням "здається проходять успішно". Він також закликав переговорників "рухатись швидко".
Що передувало
28 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що його план з врегулювання конфлікту в Газі був позитивно сприйнятий. Він також висловив надію, що ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху підтримає ініціативу під час запланованої на понеділок зустрічі у Білому домі.
29 вересня Дональд Трамп представив у Вашингтоні план припинення вогню в Газі на зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
3 жовтня Дональд Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС щодо Сектора Гази. Він зазначив, що у разі, якщо домовленість не буде досягнута до вечора неділі, на угруповання чекатиме "таке пекло, якого ніхто раніше не бачив".
У пʼятницю, 3 жовтня, угруповання ХАМАС погодилось на деякі елементи мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Сектора Гази.
Згодом видання Bloomberg повідомило, що 6 жовтня Ізраїль і ХАМАС проведуть переговори в Єгипті щодо мирного плану Дональда Трампа з метою завершення війни у секторі Гази.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.16 Купівля 41.16Продаж 41.64
- EUR Купівля 47.92Продаж 48.57
- Актуальне
- Важливе