"Я можу поїхати туди десь наприкінці тижня": Трамп повідомив про плани відвідати Близький Схід

Про це повідомляє CBC News.

Дональд Трамп під час круглого столу у Білому домі повідомив, що у разі, якщо переговори між ХАМАСом та Ізраїлем пройдуть успішно, то він і його команда, ймовірно, поїдуть Близький Схід у неділю або суботу.

"Я можу поїхати туди десь наприкінці тижня, можливо, у неділю насправді — і побачимо. Але дуже велика ймовірність. Переговори йдуть дуже добре. Ми ведемо переговори з ХАМАСом і багатьма країнами", - сказав він.

За словами американського президента, фінальні переговори з палестинським угрупованням "здається проходять успішно". Він також закликав переговорників "рухатись швидко".

Що передувало

28 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що його план з врегулювання конфлікту в Газі був позитивно сприйнятий. Він також висловив надію, що ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху підтримає ініціативу під час запланованої на понеділок зустрічі у Білому домі.

29 вересня Дональд Трамп представив у Вашингтоні план припинення вогню в Газі на зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

3 жовтня Дональд Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС щодо Сектора Гази. Він зазначив, що у разі, якщо домовленість не буде досягнута до вечора неділі, на угруповання чекатиме "таке пекло, якого ніхто раніше не бачив".

У пʼятницю, 3 жовтня, угруповання ХАМАС погодилось на деякі елементи мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Сектора Гази.

Згодом видання Bloomberg повідомило, що 6 жовтня Ізраїль і ХАМАС проведуть переговори в Єгипті щодо мирного плану Дональда Трампа з метою завершення війни у секторі Гази.