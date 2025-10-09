Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали "перший етап мирного плану"
Президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та ХАМАС домовилися про перший етап мирної угоди, що дозволить швидко звільнити всіх заручників
Про це він написав у Truth Social.
"Я з гордістю повідомляю, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап нашого мирного плану. Це означає, що всі заручники будуть звільнені дуже скоро, а Ізраїль відведе свої війська на узгоджену лінію, що стане першим кроком на шляху до міцного, тривалого і вічного миру", - зазначив президент США.
Трамп подякував Катару, Єгипту та Туреччині за посередництво у врегулюванні війни на Близькому Сході.
"До всіх сторін буде справедливе ставлення! Це великий день для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, всіх сусідніх країн та Сполучених Штатів Америки", — наголосив американський лідер.
Як пише CNN, на вулицях Хан-Юніса мешканці Гази святкують угоду між ХАМАС та Ізраїлем щодо першого етапу мирного плану.
У Газі ще ранній ранок, і через слабке інтернет-з'єднання в обложеній смузі багато людей досі не знають про угоду. Бомбардування тривають, особливо в місті Газа. Це також одна з причини, чому більшість людей, можливо, поки що залишаються вдома.
Сім'ї ізраїльських заручників, яких утримували в Газі, та заручники, яких раніше звільнили, святкують новину про угоду, досягнуту між ХАМАС та Ізраїлем, і багато хто особисто подякував президенту США Дональду Трампу.
Трамп заявив, що тарифи допомогли йому укласти мирні угоди. Президент США каже, що тарифи є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди, наполягаючи на тому, що Сполучені Штати "не збираються мати справу з людьми, які воюють".
Президент США Дональд Трамп повідомив, що розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
"Він зателефонував. Він сказав: "Я не можу в це повірити". Він сказав: "Тепер я всім подобаюся", маючи на увазі його. Я сказав, що, що ще важливіше, вони знову люблять Ізраїль. І вони справді люблять", – заявив президент Fox News.
Президент також, імовірно, натякнув, що Іран буде частиною мирної ситуації.
"У нас буде мир. І, до речі, я вважаю, що Іран насправді буде частиною всієї мирної ситуації", – сказав президент.
Ізраїль та Іран воювали в дванадцятиденному конфлікті на початку цього року, який завершився припиненням вогню, оголошеним Трампом.
Організація Об'єднаних Націй "підтримає повне виконання" припинення вогню в Газі та угоди про заручників, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
ООН "розширить масштаби надання сталої та принципової гуманітарної допомоги, і ми просуватимемо зусилля з відновлення та реконструкції в Газі", – зазначив Гутерріш.
"Я закликаю всіх зацікавлених сторін повністю дотримуватися умов угоди. Усі заручники повинні бути звільнені належним чином. Повинно бути забезпечено постійне припинення вогню. Бойові дії мають припинитися раз і назавжди. Повинен бути забезпечений негайний та безперешкодний в'їзд гуманітарних поставок та необхідних комерційних матеріалів до Гази. Страждання мають припинитися", - додав він.
Політичні діячі та лідери Ізраїлю відреагували на новину про угоду з ХАМАС.
"У цей момент серце Ізраїлю б'ється як одне ціле із заручниками та їхніми родинами. Як писав пророк Єремія: "Вони повернуться з землі ворога… і діти повернуться до своїх кордонів", – написав на X президент Ісаак Герцог.
Міністр оборони Ісраель Кац назвав угоду "величезним благословенням". Він подякував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу та президенту США Дональду Трампу за "лідерство, яке призвело до угоди", а також подякував солдатам армії оборони Ізраїлю.
Лідер опозиції Яїр Лапід написав: "Ми чекаємо на наших дітей із затамованим подихом".
Що передувало
28 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що його план з врегулювання конфлікту в Газі був позитивно сприйнятий. Він також висловив надію, що ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху підтримає ініціативу під час запланованої на понеділок зустрічі у Білому домі.
29 вересня Дональд Трамп представив у Вашингтоні план припинення вогню в Газі на зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
3 жовтня Дональд Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС щодо Сектора Гази. Він зазначив, що у разі, якщо домовленість не буде досягнута до вечора неділі, на угруповання чекатиме "таке пекло, якого ніхто раніше не бачив".
У пʼятницю, 3 жовтня, угруповання ХАМАС погодилось на деякі елементи мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Сектора Гази.
Згодом видання Bloomberg повідомило, що 6 жовтня Ізраїль і ХАМАС проведуть переговори в Єгипті щодо мирного плану Дональда Трампа з метою завершення війни у секторі Гази.
