Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали "перший етап мирного плану"

Про це він написав у Truth Social.

"Я з гордістю повідомляю, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап нашого мирного плану. Це означає, що всі заручники будуть звільнені дуже скоро, а Ізраїль відведе свої війська на узгоджену лінію, що стане першим кроком на шляху до міцного, тривалого і вічного миру", - зазначив президент США.

Трамп подякував Катару, Єгипту та Туреччині за посередництво у врегулюванні війни на Близькому Сході.

"До всіх сторін буде справедливе ставлення! Це великий день для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, всіх сусідніх країн та Сполучених Штатів Америки", — наголосив американський лідер.

Як пише CNN, на вулицях Хан-Юніса мешканці Гази святкують угоду між ХАМАС та Ізраїлем щодо першого етапу мирного плану.

У Газі ще ранній ранок, і через слабке інтернет-з'єднання в обложеній смузі багато людей досі не знають про угоду. Бомбардування тривають, особливо в місті Газа. Це також одна з причини, чому більшість людей, можливо, поки що залишаються вдома.

Сім'ї ізраїльських заручників, яких утримували в Газі, та заручники, яких раніше звільнили, святкують новину про угоду, досягнуту між ХАМАС та Ізраїлем, і багато хто особисто подякував президенту США Дональду Трампу.

Трамп заявив, що тарифи допомогли йому укласти мирні угоди. Президент США каже, що тарифи є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди, наполягаючи на тому, що Сполучені Штати "не збираються мати справу з людьми, які воюють".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

"Він зателефонував. Він сказав: "Я не можу в це повірити". Він сказав: "Тепер я всім подобаюся", маючи на увазі його. Я сказав, що, що ще важливіше, вони знову люблять Ізраїль. І вони справді люблять", – заявив президент Fox News.

Президент також, імовірно, натякнув, що Іран буде частиною мирної ситуації.

"У нас буде мир. І, до речі, я вважаю, що Іран насправді буде частиною всієї мирної ситуації", – сказав президент.

Ізраїль та Іран воювали в дванадцятиденному конфлікті на початку цього року, який завершився припиненням вогню, оголошеним Трампом.

Організація Об'єднаних Націй "підтримає повне виконання" припинення вогню в Газі та угоди про заручників, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

ООН "розширить масштаби надання сталої та принципової гуманітарної допомоги, і ми просуватимемо зусилля з відновлення та реконструкції в Газі", – зазначив Гутерріш.

"Я закликаю всіх зацікавлених сторін повністю дотримуватися умов угоди. Усі заручники повинні бути звільнені належним чином. Повинно бути забезпечено постійне припинення вогню. Бойові дії мають припинитися раз і назавжди. Повинен бути забезпечений негайний та безперешкодний в'їзд гуманітарних поставок та необхідних комерційних матеріалів до Гази. Страждання мають припинитися", - додав він.

Політичні діячі та лідери Ізраїлю відреагували на новину про угоду з ХАМАС.

"У цей момент серце Ізраїлю б'ється як одне ціле із заручниками та їхніми родинами. Як писав пророк Єремія: "Вони повернуться з землі ворога… і діти повернуться до своїх кордонів", – написав на X президент Ісаак Герцог.

Міністр оборони Ісраель Кац назвав угоду "величезним благословенням". Він подякував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу та президенту США Дональду Трампу за "лідерство, яке призвело до угоди", а також подякував солдатам армії оборони Ізраїлю.

Лідер опозиції Яїр Лапід написав: "Ми чекаємо на наших дітей із затамованим подихом".

Що передувало

28 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що його план з врегулювання конфлікту в Газі був позитивно сприйнятий. Він також висловив надію, що ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху підтримає ініціативу під час запланованої на понеділок зустрічі у Білому домі.

29 вересня Дональд Трамп представив у Вашингтоні план припинення вогню в Газі на зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

3 жовтня Дональд Трамп оголосив дедлайн для ХАМАС щодо Сектора Гази. Він зазначив, що у разі, якщо домовленість не буде досягнута до вечора неділі, на угруповання чекатиме "таке пекло, якого ніхто раніше не бачив".

У пʼятницю, 3 жовтня, угруповання ХАМАС погодилось на деякі елементи мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Сектора Гази.

Згодом видання Bloomberg повідомило, що 6 жовтня Ізраїль і ХАМАС проведуть переговори в Єгипті щодо мирного плану Дональда Трампа з метою завершення війни у секторі Гази.