TikTok видалив пов'язані з російськими медіагрупами акаунти за "операції прихованого впливу" на тлі президентських перегонів у США

Про це повідомляє The Hill.

TikTok заявив, що видалені акаунти порушили правила спільноти, оскільки вони намагалися впливати на іноземну аудиторію.

За інформацією видання, російські державні ЗМІ RT (раніше - Russia Today) та Sputnik були повністю заблоковані на платформі.

Раніше ці акаунти вже були обмежені в Європейському Союзі та Сполученому Королівстві, але тепер їхній контент повністю припинив з'являтися на сторінках користувачів "Для вас".

TikTok зазначає, що у своєму вересневому звіті про операції прихованого впливу надасть більше інформації про видалені акаунти.

У серпні компанія повідомила про видалення п'яти мереж за участь в "операціях прихованого впливу".

TikTok заявляє, що в цьому виборчому циклі вживає заходів, щоб захистити понад 170 мільйонів американських користувачів від нових загроз.

"Ми робимо це, впроваджуючи надійну політику, спрямовану на запобігання поширенню дезінформації, поширюючи достовірну інформацію про вибори і співпрацюючи з внутрішніми й зовнішніми експертами, які допомагають нам оцінювати і вдосконалювати наш підхід на постійній основі", - заявили в компанії.