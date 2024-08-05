Єврокомісія заборонила застосунок TikTok Lite в ЄС

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Комісія уклала угоду з TikTok, яка не визнає TikTok порушником Закону про цифрові послуги (DSA), тому на компанію не накладатимуть штрафи.

Натомість TikTok зобов'язаний закрити TikTok Lite на ринку ЄС, а також не повинен намагатися обійти свої зобов'язання, наприклад, запустити ту саму функцію під іншою назвою або розгорнути версію.

Якщо TikTok не виконає своїх зобов'язань, до компанії можуть бути негайно застосовані санкції, які передбачають штрафи в розмірі до 6% від глобального річного обороту без необхідності проведення нового розслідування.

Комісія також заявила, що контролюватиме дотримання TikTok своїх зобов'язань.

Довідково. Функція винагороди в TikTok Lite, запущена у Франції та Іспанії, дозволяла користувачам заробляти бали за виконання дій у застосунку, таких як перегляд та вподобання відео. Ці бали можна обміняти на ваучери або подарункові картки. TikTok Lite - це альтернативна версія застосунку TikTok з меншою пропускною здатністю, яку компанія пропонує на деяких ринках.