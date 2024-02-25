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Тільки запрошення України до НАТО забезпечить світу реальні можливості відновити безпеку, - Єрмак

25 лютого, 2024 неділя
09:34
Світ Єрмак і Джонсон

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що лише запрошення України до НАТО дасть Європі та світу реальні шанси повернутися до справжньої безпеки

Про це він заявив під час спеціальної зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві 24 лютого.

За словами очільника ОП, запрошення на вступ до Альянсу Україна прагне отримати на саміті НАТО у Вашингтоні влітку 2024 року.

"Ненадання Україні запрошення на Вашингтонському саміті справді може дати поштовх новій ескалації – на Близькому Сході, в інших регіонах нашої планети. Тільки запрошення та справжні конкретні кроки до повноцінного членства України дадуть реальні шанси світу, Європі повернутися до безпеки", - наголосив Єрмак.

Зазначається, що у заході також узяли участь колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, мислителі та громадські активісти. Модерував зустріч голова наглядової ради YES, президент Польщі у 1995–2005 роках Александр Квасневський.

Єрмак додав, що для просування питання членства в НАТО була, зокрема, створена Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, співголовами якої є ми з ексгенеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні заявив, що президент РФ Володимир Путін розпочав війну, бо хотів закрити двері України перед НАТО, але домігся протилежного: "Україна тепер ближча до НАТО, ніж будь-коли".
Теги:
Україна
Війна з Росією
НАТО
Андрій Єрмак
вступ до НАТО
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