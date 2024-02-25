Тільки запрошення України до НАТО забезпечить світу реальні можливості відновити безпеку, - Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що лише запрошення України до НАТО дасть Європі та світу реальні шанси повернутися до справжньої безпеки
Про це він заявив під час спеціальної зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві 24 лютого.
За словами очільника ОП, запрошення на вступ до Альянсу Україна прагне отримати на саміті НАТО у Вашингтоні влітку 2024 року.
"Ненадання Україні запрошення на Вашингтонському саміті справді може дати поштовх новій ескалації – на Близькому Сході, в інших регіонах нашої планети. Тільки запрошення та справжні конкретні кроки до повноцінного членства України дадуть реальні шанси світу, Європі повернутися до безпеки", - наголосив Єрмак.
Зазначається, що у заході також узяли участь колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, мислителі та громадські активісти. Модерував зустріч голова наглядової ради YES, президент Польщі у 1995–2005 роках Александр Квасневський.
Єрмак додав, що для просування питання членства в НАТО була, зокрема, створена Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, співголовами якої є ми з ексгенеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні заявив, що президент РФ Володимир Путін розпочав війну, бо хотів закрити двері України перед НАТО, але домігся протилежного: "Україна тепер ближча до НАТО, ніж будь-коли".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.29Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе