Тільки запрошення України до НАТО забезпечить світу реальні можливості відновити безпеку, - Єрмак

Про це він заявив під час спеціальної зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві 24 лютого.

За словами очільника ОП, запрошення на вступ до Альянсу Україна прагне отримати на саміті НАТО у Вашингтоні влітку 2024 року.

"Ненадання Україні запрошення на Вашингтонському саміті справді може дати поштовх новій ескалації – на Близькому Сході, в інших регіонах нашої планети. Тільки запрошення та справжні конкретні кроки до повноцінного членства України дадуть реальні шанси світу, Європі повернутися до безпеки", - наголосив Єрмак.

Зазначається, що у заході також узяли участь колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, мислителі та громадські активісти. Модерував зустріч голова наглядової ради YES, президент Польщі у 1995–2005 роках Александр Квасневський.

Єрмак додав, що для просування питання членства в НАТО була, зокрема, створена Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, співголовами якої є ми з ексгенеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.