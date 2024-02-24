Питання не "якщо", а "коли": Столтенберг про вступ України до НАТО

Про це він сказав під час звернення з нагоди другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Сьогодні виповнюється два роки, як російські танки вкотилися в Україну. Початок найбільшої війни в Європі після Другої світової війни. Дозвольте мені почати з вшанування всіх тих хоробрих українців, які полягли або були поранені, захищаючи свою Батьківщину", - зазначив він на початку промови.

Він сказав, що ситуація на полі бою залишається вкрай важкою, а мета Путіна домінувати в Україні не змінилася.

"І нічого не вказує на те, що він (Путін, - ред.) готується до миру", - додав він.

Проте, за його словами, Україна демонструвала надзвичайну майстерність і шалену рішучість.

"Україна не розвалилася за кілька тижнів, як багато хто боявся. Ви відбили половину території, захопленої Росією. Відтіснили Росію від значної частини Чорного моря. І завдали великих втрат російським військам", - зауважив генсек Альянсу.

Він підкреслив, що понад усе Україна зберігає свою свободу і незалежність, що стало можливим завдяки мужності та рішучості українців й великій військовій та економічній підтримці союзників з НАТО.

Столтенберг згадав, що за останні дні та тижні члени НАТО оголосили про нові пакети допомоги на мільярди доларів, що охоплюють ключові можливості, як-от артилерійські боєприпаси, протиповітряна оборона та бойові катери, обладнання та запчастини до F-16, безпілотники та обладнання для розмінування.

"Додаткова підтримка вже в дорозі", - сказав він.

За його словами, Путін розпочав війну, бо хотів закрити двері перед НАТО і позбавити Україну права вибирати власний шлях, але він домігся прямо протилежного: Україна тепер ближча до НАТО, ніж будь-коли.

"Ми допомагаємо зробити ваші сили все більш сумісними з союзниками. Ми разом відкриємо новий Спільний центр аналізу, навчання та освіти в Польщі. І ми поглиблюємо наші політичні зв’язки через Раду Україна - НАТО, де ми разом консультуємося та приймаємо рішення. Україна вступить до НАТО. Питання не в якщо, а в коли", - наголосив очільник НАТО.

Він запевнив, що Альянс продовжуватиме підтримувати Україну.