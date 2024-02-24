У Київ до другої річниці повномасштабного вторгнення приїхала Урсула фон дер Ляєн

Про це вона написала у Х.

"У Києві з нагоди другої річниці війни росії проти України. І щоб відсвяткувати надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною", - написала президентка Єврокомісії.