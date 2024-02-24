У Київ до другої річниці повномасштабного вторгнення приїхала Урсула фон дер Ляєн
У суботу, 24 лютого, до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона здійснила цей візит до другої річниці повномасштабного вторгнення
Про це вона написала у Х.
"У Києві з нагоди другої річниці війни росії проти України. І щоб відсвяткувати надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною", - написала президентка Єврокомісії.
- 23 лютого президент України Володимир Зеленський приїхав у Львів, де зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Сторони підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
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