Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Торік доходи виробників зброї у світі зросли до $632 млрд, - SIPRI

Торік доходи виробників зброї у світі зросли до $632 млрд, - SIPRI

Дар'я Куркіна
2 грудня, 2024 понедiлок
16:56
Світ війна з росією зброя для України Іран США Ємен світ

У 2023 році доходи від продажу зброї та військових послуг 100 найбільших компаній зросли до $632 млрд. Це в реальному вимірі на 4,2% більше, ніж у 2022-му

Зміст

Про це свідчить дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Збільшення доходів від продажу зброї зафіксували в усіх регіонах, проте різке зростання помітили у компаніях, які базуються у РФ та на Близькому Сході.

"Загалом менші виробники були більш ефективними у реагуванні на новий попит, пов'язаний з війнами в Газі та Україні, зростаючою напруженістю у Східній Азії та програмами переозброєння в інших місцях", - йдеться в матеріалі.

Зазначено, що торік було збільшено виробництво з огляду на попит.

"У 2023 році було помітне зростання доходів від зброї, і це, ймовірно, продовжиться у 2024 році. Доходи від зброї 100 найкращих виробників все ще не повністю відображали масштаби попиту, і багато компаній почали підбір персоналу, припускаючи оптимістичний настрій щодо майбутніх продажів", - пояснив дослідник програми військових витрат та виробництва зброї SIPRI Лоренцо Скараццато.

Доходи американських виробників зброї

У переліку сотні компаній 41 з них розташована в Сполучених Штатах - вони минулого року отримали загальний дохід сумою $317 млрд, що на 2,5% більше, ніж у 2022 році.

Також торік 30 виробників зброї США з 41 збільшили свої доходи.

Доходи європейських виробників зброї

За результатами дослідження, доходи компаній у Європі мають найменше зростання, ніж у будь-якому іншому регіоні світу. Минулого року 27 виробництв, які базуються в регіоні (крім РФ), мали $133 млрд доходів, що перевищило результат 2022 року лише на 0,2%.

Проте наголошується, що збройові компанії Європи, які виробляють складні системи озброєнь, мали здебільшого складні контракти у 2023 році, тому  доходи протягом року не відображають приплив замовлень.

"В той самий час ряд інших європейських виробників побачили, що їхні доходи від зброї значно зросли, зумовлені попитом, пов'язаним з війною в Україні, особливо на боєприпаси, артилерію і протиповітряну оборону та наземні системи. Примітно, що компанії в Німеччині, Швеції, Україні, Польщі, Норвегії та Чехії змогли скористатися цим попитом. Наприклад, німецька Rheinmetall збільшила виробничі потужності 155-мм боєприпасів, а її доходи були збільшені за рахунок поставок її танків Leopard", - додає SIPRI.

Доходи російських виробників зброї

Дві компанії РФ у переліку SIPRI зафіксували збільшення доходу на 40%, досягши близько $25,5 млрд. Зазначено, що такий результат здебільшого зумовлений збільшенням доходів державної корпорації "Ростех", яка контролює 7 виробників зброї - вони також потрапили до переліку, однак їхні індивідуальні дані інституту отримати не вдалося.

Доходи виробників зброї на Близькому Сході

У шести таких виробників, які потрапили до списку SIPRI, доходи у 2023 році збільшилися на 18% - до $19,6 млрд. 

Водночас доходи ізраїльських виробників зброї з початком війни в Газі зросли до $13,6 млрд. Наголошується, що ця статистика є найвищою для регіону.

Компанії Туреччини збільшили доходи на 24% - до $6 млрд, "скориставшись вигодою від експорту, викликаного війною в Україні, і від постійного прагнення турецького уряду до самодостатності у виробництві зброї".

Співробітник SIPRI Дієго Лопес да Сілва додав, що зростання доходів продовжиться, уточнивши: ізраїльські виробники бронюють набагато більше замовлень, "оскільки війна в Газі вирує і поширюється".

 

Теги:
Новини
Росія
зброя
Європа
Близький Схід
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Читайте також:
Ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії
Автор Світлана Кравченко
25 листопада, 2024 понедiлок
"Містить компоненти з п'яти країн": ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії
Автор Юрій Богданов
1 грудня, 2024 неділя
Чому колапс режиму Асада вигідний Україні та є катастрофою для Росії
Дональд Трамп
Автор Ірена Моляр
30 листопада, 2024 субота
Контакти Трампа з Москвою вже почалися, - політик Рибачук
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
2 грудня
17:18
Оновлено
Росіяни вночі на 2 грудня атакували Україну дронами: у Тернополі є загиблий
17:09
Оновлено
ДТП у Дніпрі
У Дніпрі водій BMW влаштував смертельну ДТП, через яку загинула 10-річна дитина: йому оголосили підозру
17:08
на фото нардепка Альона Шкрум
Нардепка від "Батьківщини" Шкрум складає мандат
17:06
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:01
Не зміцнюють Україну, - Зеленський про телефонні розмови світових лідерів з Путіним
16:51
Україна ЄС
У Єврокомісії заявили, що ЄС не обговорює питання відправлення військ в Україну
16:47
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
На Курахівському напрямку триватимуть кровопролитні і важкі бої, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко
16:28
військовий квиток, мобілізація
У Генштабі заявили, що з 1 жовтня понад 2 тис. добровольців долучилися до Сил оборони без участі ТЦК
16:28
У Любліні на Ukraina Festiwal Filmowy покажуть 6 українських фільмів
16:28
війна з Росією
Від початку доби на фронті сталося 120 боєзіткнень, з них 27 - на Курахівському напрямку
16:20
Підпалювали об'єкти Укрзалізниці та Укрпошти: правоохоронці затримали підозрюваних на Кіровоградщині та Вінниччині
16:18
свічка
У Гвінеї через сутички на футбольному матчі загинули 56 людей
16:04
мобілізація
Нардепка Никорак спрогнозувала, що кількість ветеранів в Україні зросте до 5 млн
16:00
Іраклі Кобахідзе
"Краще за Америку й Європу": прем'єр Грузії Кобахідзе подякував силовикам за розгін мітингувальників
16:00
OPINION
блог Володимир Когутяк
Інструктори з Європи мають бути в Україні до того, як Трамп офіційно стане президентом
15:56
Збір на розвідувальні дрони
15:43
НАТО, Єнс Столтенберг
"Тимчасова поступка" ТОТ України може стати варіантом швидкого закінчення війни, - Столтенберг
15:37
Оновлено
Протести у Грузії
Сутички в Тбілісі між поліцією та мітингарями продовжились, проти влади анонсували перші санкції
15:37
У Кривому Розі без опалення ще понад 500 будинків: на ремонт тепломереж відправлять фахівців з інших регіонів
15:37
Оновлено
Володимир Зеленський і Олаф Шольц
Шольц прибув до Києва. Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги на €650 млн, в якому будуть IRIS-T
15:35
Грузія, протести
МЗС України закликало уряд Грузії припинити лякати мітингувальників "міфічним українським сценарієм"
15:21
НБУ
НБУ запустив функцію миттєвих переказів
15:21
Північна Корея
У бойові підрозділи РФ направили близько 2 тис. військових КНДР, - представник ГУР Черняк
15:18
"Угорщина на боці миру": Сіярто зустрівся з Лавровим у Москві
14:28
Brain rot: Оксфордський словник назвав слово 2024 року
14:12
Зірку фільму про Гаррі Поттера Руперта Ґрінта засудили за несплату $2,3 млн податків
14:09
У Білорусь за ніч залетів 31 російський дрон, - Гаюн
14:06
OPINION
Перемога України – це посилення безпеки Польщі
13:53
мобілізація
Financial Times: Україна намагається наростити темпи мобілізації на тлі зростання дезертирства 
13:52
Намагалася встановити камери для коригування ударів РФ: у Чернігові затримали місцеву жительку
13:52
електроенергія
Погодинні вимкнення світла застосовують і для споживачів, і для бізнесу: ситуація в енергосистемі 2 грудня
13:37
нафтопровід "Дружба"
У Польщі після виявлення витоку перекрили частину нафтопроводу "Дружба"
13:30
На фото: Артем Чех
Письменник і військовий Артем Чех написав нову книжку
13:23
військовий
Військових, які повернуться на службу до 1 січня, поновлять з усіма соцгарантіями, - ДБР
13:19
Огляд
Ярослава Магучіх
Олігарха з РФ обрали президентом FIE, а Кварацхелія підтримав протести в Грузії. Головні новини світового спорту за тиждень
13:17
Сухо, але з туманами: прогноз погоди на 3 грудня від Наталки Діденко
13:00
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
У листопаді армія РФ втратила понад 35 тис. військових на сході України, - ОСУВ "Хортиця"
12:54
Ексклюзив
Величезна помилка - нехтувати безпекою персональних даних: експерт із кібербезпеки про "тисячу від Зеленського" й "нацкешбек"
12:47
Оновлено
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ми на межі великого скандалу: Згурець про закупівлю озброєння для ЗСУ через ДПСУ
12:42
Сапери повернули в експлуатацію майже 35,5 тис. кв. км землі, - Шмигаль
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV