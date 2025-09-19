Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову й погодилися щодо необхідності припинення війни в Україні
У пʼятницю, 19 вересня, президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін провели телефонну розмову стосовно TikTok і торговельних відносин. Також вони погодилися щодо необхідності припинення війни РФ проти України
Про це повідомило Xinhua.
Видання написало, що розмова лідерів була "прагматичною, позитивною та конструктивною". За словами Сі, Вашингтон та Пекін можуть досягнути "взаємного успіху й загального процвітання із користю для двох країн та всього світу".
"Американська сторона повинна утримуватися від запровадження односторонніх обмежувальних заходів у торгівлі", – цитує китайського лідера Xinhua.
Також він додав, що народ КНР "ніколи не забуде цінної підтримки, наданої США та іншими країнами антифашистської коаліції у війні опору китайського народу японським загарбникам".
Що сказав Трамп після діалогу
"Я щойно завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok", – написав Трамп.
Президент США додав, що зустрінеться з Сі Цзіньпіном на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї. Водночас Трамп відвідає Китай на початку 2026 року, а Сі "приїде до Сполучених Штатів у відповідний час".
"Розмова була дуже гарною, ми будемо знову розмовляти телефоном, вдячні за схвалення TikTok і з нетерпінням чекаємо зустрічі на АТЕС!" – резюмував голова Білого дому.
The Guardian із посиланням на Білий дім зазначало, що лідери мали обговорити платформу TikTok, аби зберегти її в США. Також серед тем діалогу – торговельні відносини на тлі взаємних китайських та американських мит.
Востаннє Трамп і Сі проводили телефонну розмову в червні.
- Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа досягла домовленості з Пекіном, яка дозволить китайській компанії ByteDance зберегти роботу TikTok у Сполучених Штатах.
