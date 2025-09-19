Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову й погодилися щодо необхідності припинення війни в Україні

Про це повідомило Xinhua.

Видання написало, що розмова лідерів була "прагматичною, позитивною та конструктивною". За словами Сі, Вашингтон та Пекін можуть досягнути "взаємного успіху й загального процвітання із користю для двох країн та всього світу".

"Американська сторона повинна утримуватися від запровадження односторонніх обмежувальних заходів у торгівлі", – цитує китайського лідера Xinhua.

Також він додав, що народ КНР "ніколи не забуде цінної підтримки, наданої США та іншими країнами антифашистської коаліції у війні опору китайського народу японським загарбникам".

Що сказав Трамп після діалогу

"Я щойно завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok", – написав Трамп.

Президент США додав, що зустрінеться з Сі Цзіньпіном на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї. Водночас Трамп відвідає Китай на початку 2026 року, а Сі "приїде до Сполучених Штатів у відповідний час".

"Розмова була дуже гарною, ми будемо знову розмовляти телефоном, вдячні за схвалення TikTok і з нетерпінням чекаємо зустрічі на АТЕС!" – резюмував голова Білого дому.

The Guardian із посиланням на Білий дім зазначало, що лідери мали обговорити платформу TikTok, аби зберегти її в США. Також серед тем діалогу – торговельні відносини на тлі взаємних китайських та американських мит.

Востаннє Трамп і Сі проводили телефонну розмову в червні.