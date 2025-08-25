Трамп каже, що обговорює з Путіним обмеження ядерних озброєнь

Про це він розповів під час брифінгу, цитують ClashReport та Укрінформ.

"Ми також говоримо (з Путіним, – ред.) про ракети, ядерну зброю, обмеження ядерних озброєнь… Росія займає друге місце, а Китай – третє, але Китай сильно відстає, але наздожене нас через п’ять років. Ми хотіли б відмовитися від ядерної зброї. Частково це так, але ми повинні закінчити війну", – висловився американський президент.

За його словами, кожна його розмова з Путіним "хороша".

"А потім, на жаль, у Києві або ще десь підривають бомбу, і я починаю дуже злитися через це", – додав Трамп.

Водночас він згадав про саміт з главою Кремля на Алясці 15 серпня. Президент США вважає, що Путіну було складно поїхати туди, "але той факт, що він з'явився, був дуже вдалим для інших справ".