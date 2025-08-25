Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Трамп каже, що обговорює з Путіним обмеження ядерних озброєнь

Трамп каже, що обговорює з Путіним обмеження ядерних озброєнь

Дар'я Куркіна
25 серпня, 2025 понедiлок
22:55
Світ Трамп і Путін

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмов із диктатором РФ Володимиром Путіним обговорює ракети та ядерну зброю

Зміст

Про це він розповів під час брифінгу, цитують ClashReport та Укрінформ.

"Ми також говоримо (з Путіним, – ред.) про ракети, ядерну зброю, обмеження ядерних озброєнь… Росія займає друге місце, а Китай – третє, але Китай сильно відстає, але наздожене нас через п’ять років. Ми хотіли б відмовитися від ядерної зброї. Частково це так, але ми повинні закінчити війну", – висловився американський президент.

За його словами, кожна його розмова з Путіним "хороша".

"А потім, на жаль, у Києві або ще десь підривають бомбу, і я починаю дуже злитися через це", – додав Трамп.

Водночас він згадав про саміт з главою Кремля на Алясці 15 серпня. Президент США вважає, що Путіну було складно поїхати туди, "але той факт, що він з'явився, був дуже вдалим для інших справ".

  • Цього ж дня Трамп заявив, що Вашингтон більше не витрачає кошти на Україну, а війну росіян назвав "великим конфліктом особистостей".
Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
ядерна зброя
Війна з Росією
ядерна безпека
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Автор Віталій Бесараб
21 серпня, 2025 четвер
Інформація про ракету "Фламінго" невипадково зʼявилась на фоні переговорів з Росією, - Defense Express
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
Євреї-хасиди, Умань
Автор Анатолій Буряк
23 серпня, 2025 субота
ЦАХАЛ готується не випускати з Ізраїлю до Умані вірян-"ухилянтів", - ЗМІ
Київ
+14.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 48.05
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
25 серпня
23:56
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
У ПАР застерегли жінок від пропозицій роботи в РФ, які поширюють у соцмережах
23:26
ЄС США
Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти європейських посадовців, - Reuters
22:27
Оновлено
війна з Росією
Від початку доби на фронті відбулося 136 боїв, з них 43 – на Покровському напрямку
22:20
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
"Сподіватися на це марно": Іллєнко про розміщення іноземного контингенту в Україні
22:18
Рамштайн
Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться в Лондоні: у міноборони Німеччини озвучили дату
22:15
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Це підготовка до атаки на уряд Туска: Магда про заяви та наміри президента Польщі Навроцького щодо України
21:49
Укрпошта біля вокзалу у Рівному
Укрпошта виставила на продаж нерухомість на понад 180 млн грн
21:03
Росіяни поширюють фейки про ЗСУ, які на ТОТ "скидають мʼякі заміновані іграшки", - ЦПД
20:30
Трамп
"Я не диктатор": Трамп каже, що для нього честь, коли його жартома називають президентом Європи
20:15
Оновлено
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
"Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів": Зеленський провів зустріч із Келлогом
20:00
OPINION
Більшість свідомих українських громадян – громадяни-самоучки
19:57
Огляд
дитсадок
Дитсадки можуть брати оплату з батьків, які не вчасно забирають дітей: уряд розширив перелік платних послуг у закладах освіти
19:56
Інфографіка
Укрзалізниця, потяг, поїзд
Зловити квитки стало легше: Укрзалізниця заявила про зниження попиту
19:30
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп назвав війну РФ проти України "великим конфліктом особистостей", додавши, що США "більше не витрачають гроші" на Київ
19:29
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Певну партію ракет "Фламінго" вже, ймовірно, виготовлено, - Defense Express
19:13
Україна готується до евакуації 237 тис. людей. На Дніпровщині відкрили новий транзитний пункт
19:08
Валерій Залужний
Єрмак пропонував Залужному долучитися до політичної команди Зеленського, але він відмовився, - The Guardian
18:57
На Донеччині судитимуть військовослужбовця, який намагався продати зброї на понад 1,7 млн грн
18:54
Ексклюзив
Україна і Литва домовились про спільне виробництво зброї: які у цього перспективи та чим європейський союзник може нам допомогти
18:39
тюрма
В Україні на 15 років увʼязнили агента РФ, який коригував атаки на Одещину, вдаючи жінку
18:39
Оновлено
Володимир Зеленський і Ларс Клінґбайль
Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро, – міністр фінансів Клінгбайль під час візиту до Києва
18:09
Spotify
Україна вимагатиме від Apple Music, Spotify та YouTube Music заблокувати російські пісні
18:08
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
За два тижні у Трампа буде рішення щодо Росії, і це будуть не лише санкції, - американіст Довгополий
18:04
OPINION
Доказ політичної мудрості: Залужний відмовив Венсу
18:00
скеровано до суду
До ВАКС скерували обвинувальний акт щодо заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів
17:55
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати усіх матчів 1/32 фіналу
17:55
військові США
У Вашингтоні нацгвардійці почали носити вогнепальну зброю за директивою глави Пентагону
17:47
Україна підтвердила участь у Євробаченні–2026
17:37
Ексклюзив
"Це дає надію суспільству, що військові дії будуть притухати", – експерт про законопроєкт, який може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років
17:35
у Києві презентували інсталяцію "Чорна хмара"
Ахтем Сеітаблаєв зачитав вірш Миколи Хвильового на тлі інсталяції "Чорна Хмара" для Burning Man
17:28
робота_документи_підрахунки
Проєкт нового Трудового кодексу вийшов на фінішну пряму: в уряді кажуть, що він наблизить Україну до ЄС
17:22
TikTok
TikTok посилить боротьбу з дезінформацією перед виборами в Молдові
17:16
зерно, пшениця, комбайн
Зросла кількість вагонів із зерном, що прямують до портів Великої Одеси
17:03
Ексклюзив
Зросте дальність ураження вглиб ворожого тилу: головред Мілітарного про продаж Україні американських ракет ERAM
16:33
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський: Відмова від подальшого захоплення українських територій – це не поступки
16:07
Starlink
Вето Навроцького позбавляє Україну фінансування доступу до Starlink, - віцепрем'єр Польщі Гавковський
16:02
OPINION
Державо, будь ласка, не кради й не бреши
15:58
Огляд
Україна Польща
"А якщо всі українці виїдуть, хто тоді працюватиме?": вето президента Польщі на виплати біженцям спричинило хвилю обговорень
15:50
"Немає нічого абсурднішого, ніж лекція про легітимність від того, хто 21 рік на посаді": Сибіга щодо заяви Лаврова про "нелегітимність" Зеленського
15:49
На фото: Вуді Аллен на 80-му Венеційському кінофестивалі
Вуді Аллен взяв участь у Московському тижні кіно. МЗС України назвало це ганьбою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV