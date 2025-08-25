Трамп каже, що обговорює з Путіним обмеження ядерних озброєнь
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмов із диктатором РФ Володимиром Путіним обговорює ракети та ядерну зброю
Про це він розповів під час брифінгу, цитують ClashReport та Укрінформ.
"Ми також говоримо (з Путіним, – ред.) про ракети, ядерну зброю, обмеження ядерних озброєнь… Росія займає друге місце, а Китай – третє, але Китай сильно відстає, але наздожене нас через п’ять років. Ми хотіли б відмовитися від ядерної зброї. Частково це так, але ми повинні закінчити війну", – висловився американський президент.
За його словами, кожна його розмова з Путіним "хороша".
"А потім, на жаль, у Києві або ще десь підривають бомбу, і я починаю дуже злитися через це", – додав Трамп.
Водночас він згадав про саміт з главою Кремля на Алясці 15 серпня. Президент США вважає, що Путіну було складно поїхати туди, "але той факт, що він з'явився, був дуже вдалим для інших справ".
- Цього ж дня Трамп заявив, що Вашингтон більше не витрачає кошти на Україну, а війну росіян назвав "великим конфліктом особистостей".
