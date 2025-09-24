Трамп має варіанти додаткових економічних санкцій проти РФ і його терпіння не безмежне, - Рубіо

Про це він сказав на засіданні Радбезу ООН, передає Укрінформ.

"Президент США проявив надзвичайне терпіння, уникаючи додаткових санкцій (проти РФ, – ред.) у сподіванні на прорив у цьому питанні", – зазначив Рубіо та додав, що наразі ситуація рухається до ескалації з більшою кількістю ударів.

"А зараз ми також спостерігаємо вторгнення в сусідній повітряний простір як (російських, – ред.) безпілотників, так і літаків", – зауважив він, наголосивши, що терпіння Трампа не безмежне.

За словами держсекретаря, голова Білого дому має все для продажу "оборонного та, вочевидь, наступального озброєння, щоб Україна могла захиститися від цих атак".

"Він має можливість та варіанти щодо запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії, якщо це буде необхідно, щоби покласти край цьому розвитку подій... Але настане момент, коли ми будемо змушені зробити висновок, що, вочевидь, (Росія – ред.) не має інтересу до мирного вирішення. І тоді президент матиме перед собою реальні варіанти, які він реалізує, про що він чітко наголосив сьогодні в деяких своїх заявах", – висловився Рубіо.