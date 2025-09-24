Трамп має варіанти додаткових економічних санкцій проти РФ і його терпіння не безмежне, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп має варіанти щодо запровадження економічних санкцій проти Росії, якщо це буде необхідно для завершення війни в Україні
Про це він сказав на засіданні Радбезу ООН, передає Укрінформ.
"Президент США проявив надзвичайне терпіння, уникаючи додаткових санкцій (проти РФ, – ред.) у сподіванні на прорив у цьому питанні", – зазначив Рубіо та додав, що наразі ситуація рухається до ескалації з більшою кількістю ударів.
"А зараз ми також спостерігаємо вторгнення в сусідній повітряний простір як (російських, – ред.) безпілотників, так і літаків", – зауважив він, наголосивши, що терпіння Трампа не безмежне.
За словами держсекретаря, голова Білого дому має все для продажу "оборонного та, вочевидь, наступального озброєння, щоб Україна могла захиститися від цих атак".
"Він має можливість та варіанти щодо запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії, якщо це буде необхідно, щоби покласти край цьому розвитку подій... Але настане момент, коли ми будемо змушені зробити висновок, що, вочевидь, (Росія – ред.) не має інтересу до мирного вирішення. І тоді президент матиме перед собою реальні варіанти, які він реалізує, про що він чітко наголосив сьогодні в деяких своїх заявах", – висловився Рубіо.
Водночас очільник держдепу США зауважив, що війна в Україні закінчиться за столом перемовин.
- Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером в Нью-Йорку 23 вересня заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".
- Також він оголосив про готовність запровадити проти РФ мита, якщо та не піде на угоду щодо завершення війни проти України. Він також згадав, що європейські країни купують російські нафту та газ.
