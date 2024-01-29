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Трамп може схилитися на український бік: дипломат Хара назвав умову

29 січня, 2024 понедiлок
22:43
Світ Дональд Трамп

Олександр Хара, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" розповів, якою ціною колишній президент США Дональд Трамп може припинити війну в Україні

Свою думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо".

"Здібності перемовин ми не можемо перебільшувати. Ми розуміємо хто такий Трамп, він є непередбачуваною особою. Якщо він відчує, що може мати від України якісь перемоги, в позитивному сенсі, то звичайно, він може схилитися на український бік, але є сумніви", - сказав Хара.

Попри все, Трамп може вчинити що завгодно, зазначив дипломат.

"Я не думаю, що певними аргументами український президент може його переконати. І власне, для того щоб унеможливити такий розвиток подій, коли нам запропонують віддати частину території, погодитися на якийсь нейтральний статус, ми маємо працювати з українським суспільством. Ми маємо вибудувати стратегічну комунікацію до Сполучених Штатів і наших партнерів, що ми не зацікавлені в заморожуванні конфлікту і в тому, щоб погодитися на втрати. Адже це означатиме не мир, а перемир'я перед наступною війною", - сказав Хара.

За його словами, нам потрібно вже зараз працювати із політикумом, передусім американським, а найголовніше з американськими виборцями.

"Є непритомні трампіанці, які  ідеологічно налаштовані проти України. Аргументами ми це не змінимо, але можемо достукатися до пересічних американців, які голосують за республіканців, і які можуть вплинути на прийняття рішення їхніми представниками", - додав він.

Сьогодні Трамп потребує, щоб Сполучені Штати зосередились на собі, каже Хара.

"За його словами, не треба допускати третю світову війну, а Байден може її підштовхнути. В його оточенні кажуть, щоб Європа сама розбиралася з Україною і Росією, а США повинні зосередити усі свої ресурси на стримуванні Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Скоріше за все, буде саме таке мислення", - пояснив він.

Трампу подобаються "великі гравці", авторитарний лідер і йому здається, що він своєю харизмою може щось вирішити, але не це спрацьовує, зауважив дипломат.

"Незважаючи на заяви та зустрічі з Кім Чен Ином в різних країнах, він не спромігся схилити лідер КНДР припинити свою ядерну ракетну програму. Зараз ця людина володіє засобами доставки ядерних боєзарядів аж до континентальної Америки", - зауважив він.

  • У вівторок, 23 січня, за результатами праймеріз у штаті Нью-Гемпшир серед кандидатів на посаду президента США від Республіканської партії перемогу здобув Дональд Трамп, а від Демократичної партії - Джо Байден.

  • У неділю, 28 січня, суддя у відставці порадив виборчій комісії штату Іллінойс виключити Трампа з виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз республіканців, стверджуючи, що очевидно, що експрезидент брав участь у заколоті під час нападу на Капітолій.


 

Теги:
Україна
Росія
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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