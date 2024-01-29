Трамп може схилитися на український бік: дипломат Хара назвав умову
Олександр Хара, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" розповів, якою ціною колишній президент США Дональд Трамп може припинити війну в Україні
Свою думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо".
"Здібності перемовин ми не можемо перебільшувати. Ми розуміємо хто такий Трамп, він є непередбачуваною особою. Якщо він відчує, що може мати від України якісь перемоги, в позитивному сенсі, то звичайно, він може схилитися на український бік, але є сумніви", - сказав Хара.
Попри все, Трамп може вчинити що завгодно, зазначив дипломат.
"Я не думаю, що певними аргументами український президент може його переконати. І власне, для того щоб унеможливити такий розвиток подій, коли нам запропонують віддати частину території, погодитися на якийсь нейтральний статус, ми маємо працювати з українським суспільством. Ми маємо вибудувати стратегічну комунікацію до Сполучених Штатів і наших партнерів, що ми не зацікавлені в заморожуванні конфлікту і в тому, щоб погодитися на втрати. Адже це означатиме не мир, а перемир'я перед наступною війною", - сказав Хара.
За його словами, нам потрібно вже зараз працювати із політикумом, передусім американським, а найголовніше з американськими виборцями.
"Є непритомні трампіанці, які ідеологічно налаштовані проти України. Аргументами ми це не змінимо, але можемо достукатися до пересічних американців, які голосують за республіканців, і які можуть вплинути на прийняття рішення їхніми представниками", - додав він.
Сьогодні Трамп потребує, щоб Сполучені Штати зосередились на собі, каже Хара.
"За його словами, не треба допускати третю світову війну, а Байден може її підштовхнути. В його оточенні кажуть, щоб Європа сама розбиралася з Україною і Росією, а США повинні зосередити усі свої ресурси на стримуванні Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Скоріше за все, буде саме таке мислення", - пояснив він.
Трампу подобаються "великі гравці", авторитарний лідер і йому здається, що він своєю харизмою може щось вирішити, але не це спрацьовує, зауважив дипломат.
"Незважаючи на заяви та зустрічі з Кім Чен Ином в різних країнах, він не спромігся схилити лідер КНДР припинити свою ядерну ракетну програму. Зараз ця людина володіє засобами доставки ядерних боєзарядів аж до континентальної Америки", - зауважив він.
- У вівторок, 23 січня, за результатами праймеріз у штаті Нью-Гемпшир серед кандидатів на посаду президента США від Республіканської партії перемогу здобув Дональд Трамп, а від Демократичної партії - Джо Байден.
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У неділю, 28 січня, суддя у відставці порадив виборчій комісії штату Іллінойс виключити Трампа з виборчого бюлетеня для голосування на праймеріз республіканців, стверджуючи, що очевидно, що експрезидент брав участь у заколоті під час нападу на Капітолій.
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