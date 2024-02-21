Трамп назвав кандидатів на пост віцепрезидента США у разі своєї перемоги у виборах

Про це повідомляє Fox News.

До короткого списку кандидатів увійшли троє його колишніх конкурентів на висування в президенти від Республіканської партії 2024 року - губернатор Флориди Рон Десантіс, сенатор Тім Скотт і мультимільйонер-біотехнічний підприємець Вівек Рамасвамі.

А також губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем, член Палати представників Байрон Дональдс і колишня членкиня Палати представників Тулсі Габбард, яка 2022 року покинула Демократичну партію.

"Чесно кажучи, всі ці люди хороші. Вони всі хороші, вони всі солідні", - сказав Трамп щодо кандидатів.