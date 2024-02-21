Трамп назвав кандидатів на пост віцепрезидента США у разі своєї перемоги у виборах
Колишній президент США Дональд Трамп назвав шістьох кандидатів на пост свого віцепрезидента, у разі перемоги на виборах
Про це повідомляє Fox News.
До короткого списку кандидатів увійшли троє його колишніх конкурентів на висування в президенти від Республіканської партії 2024 року - губернатор Флориди Рон Десантіс, сенатор Тім Скотт і мультимільйонер-біотехнічний підприємець Вівек Рамасвамі.
А також губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем, член Палати представників Байрон Дональдс і колишня членкиня Палати представників Тулсі Габбард, яка 2022 року покинула Демократичну партію.
"Чесно кажучи, всі ці люди хороші. Вони всі хороші, вони всі солідні", - сказав Трамп щодо кандидатів.
- 11 лютого повідомлялось, що за словами професора Нью-Йоркського університету Ігоря Айзенберга, за Трампа голосують люди без освіти.
- 16 лютого суд у Нью-Йорку зобов'язав Дональда Трампа виплатити понад 350 мільйонів доларів США штрафних санкцій у справі про цивільне шахрайство.
- 20 лютого повідомлялось, що експертно-наукове опитування Presidential Greatness Project, яке фіксує ставлення американської наукової спільноти до президентів США, визначило Дональда Трампа останнім у рейтингу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.38 Купівля 38.38Продаж 38.91
- EUR Купівля 41.39Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе