У США назвали найгіршого президента країни, - опитування

Результати дослідження оприлюднив на своєму сайті професор політичних наук Університету Г’юсторна Брендон Роттінгаус, передає Укрінформ.

"Основна мета цього опитування полягала у створенні рейтингу президентської величі, що охоплює всіх (американських – ред.) президентів від Джорджа Вашингтона до Джо Байдена",- зазначається в підсумковому документі дослідження.

Для цього респонденти мали оцінити відчуття величі кожного президента за шкалою від нуля до 100, де нуль – це повний провал президентства, 50 – середній показник, а 100 – найбільший. Потім рейтинги кожного президента усереднювалися, і за отриманими результатами створювався список.

Результати рейтингу 2024 року приблизно схожі з попередніми, які публікувалися у 2015 та 2018 роках, зазначають організатори.