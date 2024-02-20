У США назвали найгіршого президента країни, - опитування
Експертно-наукове опитування Presidential Greatness Project, яке фіксує ставлення американської наукової спільноти до президентів США, визначило Дональда Трампа останнім у рейтингу
Результати дослідження оприлюднив на своєму сайті професор політичних наук Університету Г’юсторна Брендон Роттінгаус, передає Укрінформ.
"Основна мета цього опитування полягала у створенні рейтингу президентської величі, що охоплює всіх (американських – ред.) президентів від Джорджа Вашингтона до Джо Байдена",- зазначається в підсумковому документі дослідження.
Для цього респонденти мали оцінити відчуття величі кожного президента за шкалою від нуля до 100, де нуль – це повний провал президентства, 50 – середній показник, а 100 – найбільший. Потім рейтинги кожного президента усереднювалися, і за отриманими результатами створювався список.
Результати рейтингу 2024 року приблизно схожі з попередніми, які публікувалися у 2015 та 2018 роках, зазначають організатори.
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