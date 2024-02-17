Зеленський заявив, що готовий поїхати з Трампом на фронт, якщо той прибуде в Україну
Президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив, що готовий поїхати з експрезидентом США Дональдом Трампом на фронт, якщо той вирішить відвідати Україну
Про це сказав президент під час конференції.
"Я його публічно запросив, але це залежить від його бажання. Ми хочемо, щоб всі кандидати знали, що насправді відбувається на війні", - сказав Зеленський.
За його словами, якщо Дональд Трамп приїде в Україну, президент України готовий з ним поїхати на фронт.
"Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не те, що пишуть про це в Instagram, а справжня війна", - додав він.
- Нещодавно Дональд Трамп заявив, що Байден у разі перемоги на президентських виборах віддасть Україну Путіну.
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