Зеленський заявив, що готовий поїхати з Трампом на фронт, якщо той прибуде в Україну

Про це сказав президент під час конференції.

"Я його публічно запросив, але це залежить від його бажання. Ми хочемо, щоб всі кандидати знали, що насправді відбувається на війні", - сказав Зеленський.

За його словами, якщо Дональд Трамп приїде в Україну, президент України готовий з ним поїхати на фронт.

"Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не те, що пишуть про це в Instagram, а справжня війна", - додав він.