Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах Байден віддасть Україну Путіну

Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах Байден віддасть Україну Путіну

15 лютого, 2024 четвер
12:45
Світ Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Байден у разі перемоги на президентських виборах віддасть Україну Путіну

Про це пише The New York Times.

Також Трамп припустив, що зробить більше для захисту України, ніж Байден, який, за його словами, фактично поступиться країною як подарунком президенту Росії Путіну.

Виступаючи на передвиборчому заході в Норт-Чарльстоні, штат Південна Кароліна, Трамп сказав, що під час президентства Байдена Путін "отримає все, що він захоче, включаючи Україну. Це подарунок. У нього є подарунок".

А також заявив, що Байден "збирається віддати" Україну Путіну.

  • 6 лютого президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу назвав Трампа головною проблемою надання допомоги Україні.
  • 12 лютого повідомлялося, що Трамп налаштований вести справи з РФ, якщо стане президентом.
  • 15 лютого стало відомо, що радники експрезидента США Дональда Трампа обговорювали можливість посадити президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.

Теги:
Україна
Росія
Президент США
Володимир Путін
президентські вибори
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Ілон Маск
13 лютого, 2024 вiвторок
"Десь готується рішення": дипломат Осипенко пояснив, чому Маск заявив, що "Путін не може програти"
14 лютого, 2024 середа
Ракети для Patriot і 155 мм боєприпаси: НАТО погодило контракти на $10 млрд з липня 2023 року
армія КНДР
15 лютого, 2024 четвер
Порушення резолюції ООН: КНДР відправила до Росії першу групу робітників, - ЗМІ
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.84
    Купівля 37.84
    Продаж 38.4
  • EUR
    Купівля 40.67
    Продаж 41.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
15 лютого
13:41
PR
жінка в спортивному костюмі
Жіночі спортивні костюми – повсякденний комфорт і елегантність в одному
13:30
Українці зможуть отримувати грошові перекази з Польщі у злотих: подробиці
13:27
Ексклюзив
ФСБ
"Недоопрацювання освіти": ексспівробітник СБУ Ступак розповів, чому та як російські спецслужби вербують українців
13:23
Westinghouse
Чехія слідом за Україною переведе ядерні реактори з російського на американське паливо
13:19
Білгород
РФ звинуватила Україну в ударі по торговельному центру в Бєлгороді: кажуть про загиблих та поранених
13:17
На фото: відтінок Russian Red
"Колір крові українців": МЗС України закликало змінити назву відтінку помади Russian Red популярного бренду
13:11
Україна та Білорусь
Білорусь запровадила режим контртерористичної операції у районі, який межує з Україною
13:08
Львів
Від 7 морозу до 12 тепла: Наталка Діденко попередила про температурні контрасти 16 лютого
12:45
Ексклюзив
гіперзвукова крилата ракета "Циркон"
Ракета-привид: ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Риженко про "циркон"
12:37
Ілюстративне фото
В Україні за тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 232 тис. людей
12:36
Оновлено
обстріл Харківщина
Росіяни 14 лютого вдарили з С-300 по житловому будинку на Харківщині: кількість загиблих зросла до 5
12:26
Генпрокуратура повідомила про підозру ексрегіоналці та співачці Таїсії Повалій
12:26
Світовий банк
Оцінка потреб України на відновлення зросла до $486 млрд, - Світовий банк
12:09
Ексклюзив
Новий законопроєкт про мобілізацію: які зміни чекають на студентів
Нардепка Піпа розповіла, за яких умов аспірантів звільнятимуть від мобілізації
12:04
OPINION
Сергій Таран
Європейці нарешті зрозуміли: Росія — хвора країна
11:55
Оновлено
Зеленський і Макрон
Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію та підпише з Макроном безпекову угоду
11:50
Ілюстративне фото
В Алтаї пролунав вибух на оборонному підприємстві: влада каже про "технологічний процес"
11:41
Gemini
Штучний інтелект Gemini від Google став доступним на iOS і Android за межами США
11:41
Оновлено
Авдіївка
На Авдіївський напрямок передислокували бійців Третьої штурмової бригади
11:27
Укрпошта
Доставка на наступний день у будь-яке місто: Укрпошта запустила автоматизоване сортування посилок
11:24
електроенергія, світло ЛЕП
Через бойові дії є знеструмлення у 7 областях України: ситуація в енергосистемі станом на 15 лютого
11:15
Ексклюзив
НАТО
"Зіткнення вже неминуче": екснардепка Гопко про війну РФ з НАТО на території України
10:57
У Мін'юсті розповіли про сплеск одружень на День святого Валентина. Скільки пар узяли шлюб у Києві
10:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 лютого: гривня зміцнилася щодо долара та євро
10:55
російська пропаганда
ГУР попередило про початок інформоперації РФ для виправдання агресії проти України
10:48
Єнс Столтенберг
Столтенберг заявив, що блокування США допомоги Україні вже впливає на поле бою
10:35
військовий квиток, мобілізація
У Нацполіції пояснили, коли ухилянт підлягає адміністративній відповідальності, а коли кримінальній
10:29
обстріл Львів 15.02.24
Росіяни атакували ракетами Україну. У Дніпрі, Львові та Запоріжжі є влучання. Також є постраждалі
10:27
Віктор Орбан
Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - FT
10:18
Брав гроші за оформлення відпусток: ДБР повідомило про підозру начальнику військової частини на Київщині
10:17
Планував передати РФ та Ірану новітні розробки України у сфері кораблебудування: СБУ затримала підозрюваного
10:08
OPINION
Сергій Марченко
Це ваш вибір, кого цінувати: Залужного чи Безуглу
09:59
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
Гуменюк: цього ранку ворог використав складну тактику й траєкторію руху ракет
09:47
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна взяла гору над Росією у Чорному морі, а ЗСУ боряться в зруйнованій Авдіївці попри нестачу зброї. Акценти світових ЗМІ 15 лютого
09:43
Ексклюзив
Авдіївка
"Ми маємо виграти не бій, а війну": військовий експерт Притула про можливий відвід ЗСУ з Авдіївки
09:31
Харчування військових
В Міноборони розповіли, як з'явились "яйця по 17 грн"
09:26
тюрма
"Запитувати не будуть": у Мінюсті пропонують "радикальні кроки" щодо мобілізації засуджених
09:24
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Масований обстріл РФ: українська ППО знищила половину ракет
08:55
Ексклюзив
"Життя продовжується": депутат Запорізької облради Ашурбеков розкрив деталі життя прифронтового Оріхова
08:46
Володимир Путін
"Шкодуємо, що не напали раніше", - Путін про війну в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV