Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах Байден віддасть Україну Путіну
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Байден у разі перемоги на президентських виборах віддасть Україну Путіну
Про це пише The New York Times.
Також Трамп припустив, що зробить більше для захисту України, ніж Байден, який, за його словами, фактично поступиться країною як подарунком президенту Росії Путіну.
Виступаючи на передвиборчому заході в Норт-Чарльстоні, штат Південна Кароліна, Трамп сказав, що під час президентства Байдена Путін "отримає все, що він захоче, включаючи Україну. Це подарунок. У нього є подарунок".
А також заявив, що Байден "збирається віддати" Україну Путіну.
- 6 лютого президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу назвав Трампа головною проблемою надання допомоги Україні.
- 12 лютого повідомлялося, що Трамп налаштований вести справи з РФ, якщо стане президентом.
- 15 лютого стало відомо, що радники експрезидента США Дональда Трампа обговорювали можливість посадити президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.
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