Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах Байден віддасть Україну Путіну

Про це пише The New York Times.

Також Трамп припустив, що зробить більше для захисту України, ніж Байден, який, за його словами, фактично поступиться країною як подарунком президенту Росії Путіну.

Виступаючи на передвиборчому заході в Норт-Чарльстоні, штат Південна Кароліна, Трамп сказав, що під час президентства Байдена Путін "отримає все, що він захоче, включаючи Україну. Це подарунок. У нього є подарунок".

А також заявив, що Байден "збирається віддати" Україну Путіну.