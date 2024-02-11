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За Трампа голосують люди без освіти, - професор Айзенберг

11 лютого, 2024 неділя
18:01
Світ Дональд Трамп

За словами професора Нью-Йоркського університету Ігоря Айзенберга, менше ніж 50% населення Сполучених Штатів Америки має освіту вище шкільної

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Виборча база Трампа - це передусім люди без освіти. Навіть, якщо ми подивимось хто за нього голосував, коли він став президентом у 2016 році, то ми побачимо, що переважна більшість це люди, які не мають освіти вище середньої, але це не означає, що вони закінчили школу. У США в школу ходити обов'язково, тобто не може бути дітей, які поза освітою, у батьків є право навчати дітей вдома, але вони мають отримати на це дозвіл. Закінчувати школу не обов'язково, тобто, якщо дитина не може скласти екзамени, отримує незадовільні оцінки, вона може отримати довідку, що курс школи прослуханий, але не закінчений", - пояснює професор Нью-Йоркського університету.

За його словами, менше ніж 50% населення Сполучених Штатів Америки має освіту вище шкільної: "У США є зниження попиту на вищу освіту. Усі університети переживають момент, коли першокурсників вступає до вишів менше, ніж кілька років тому". 

Айзенберг додав, що виборці республіканців - це населення маленьких містечок, де й освіта не дуже потрібна для працевлаштування. 

Президент США Джо Байден і його оточення пропонували зробити освіту більш привабливою, шляхом списання боргів за навчання: "Освіта ж дуже дорога в Америці, це теж треба брати до уваги. Деякі люди не йдуть вчитися у виші, або навіть у дворічні коледжі, бо це дорого і немає грошей за це платити. Вони бояться брати кредити, бо їх потім потрібно сплачувати. Байден намагався списати борги, не всім, але переважній більшості студентів, щоб заохотити інших людей навчатися".

Проте республіканці оскаржили це рішення адміністрації в судах і виграли: "Вони перш за все зацікавлені, щоб зберігати свою ось цю виборчу базу".

  • Раніше експрезидент США Дональд Трамп заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, чи зменшиться підтримка України у війні проти Росії, якщо президентом США стане Дональд Трамп.
  • Водночас президент Польщі Анджей Дуда припустив, що Трамп зможе "закінчити війну за 24 години", бо раніше він "виконував свої обіцянки".
  • Претендент на посаду президента США Дональд Трамп заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-якого члена НАТО, який не платить "по рахунках" як частина військового альянсу. Про це він заявив на передвиборчому мітингу у місті Конвей, в Південній Кароліні.
Теги:
Новини
Президент США
Дональд Трамп
США
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