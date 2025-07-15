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Трамп негласно дозволив Путіну робити все, що той захоче: Ступак про заяви президента США

Оксана Ліховід
15 липня, 2025 вiвторок
09:05
Світ Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі

Президент США Дональд Трамп фактично дав Путіну можливість діяти на свій розсуд, затягуючи постачання зброї Україні

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак.

"Учорашні заяви були дуже болючими. Багато хто сподівався, і було чимало посилань на Ліндсі Грема, на інсайдерів, що зараз Трамп надасть нам зброю, і всі скептичні думки почнуть зникати.

Але, як виявилося, довіряти йому все ж не варто. Трамп постійно щось говорить, але його слова не збігаються з реальністю. Два місяці - це величезний проміжок часу, який дає Путіну можливість реалізувати все, що він задумав. Фактично Дональд Трамп негласно сказав Путіну: "Володимир, роби, що вважаєш за потрібне, а через 60 днів поговоримо. Можливо, ще потягнемо час", - зауважив Ступак.

Військовий експерт також додав, що хоча підготовка наших військових до роботи з комплексами Patriot та їх переміщення справді вимагають часу, але навряд чи йдеться про два місяці.

"У нас є досвідчені бійці, які вже можуть навчати побратимів працювати з Patriot. Тим паче ми вже два роки маємо досвід у використанні таких систем. Я не думаю, що це величезна проблема. Передача далекобійних ракет - це не щось суперскладне, з чим треба вчитися пів року, як із TAURUS. Можна передавати, але, на жаль, рішення не ухвалюється.

Учора я бачив реакцію російських фондових ринків, вони пішли вгору після цих новин. Спочатку був скепсис, усі думали, що їм кінець. Але коли зрозуміли, що все нормально, котирування підскочили на 2–3%, і всі на позитиві. На жаль, Дональд Трамп продовжує працювати на РФ", - наголосив Ступак.

  • Президент США Дональд Трамп розглядав варіант передачі Україні крилатих ракет Tomahawk, що здатні досягати значних відстаней, включаючи Москву та Санкт-Петербург.




 

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