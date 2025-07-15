Трамп розглядав можливість передачі Україні ракет Tomahawk, - WP
Президент США Дональд Трамп розглядав варіант передачі Україні крилатих ракет Tomahawk, що здатні досягати значних відстаней, включаючи Москву та Санкт-Петербург
Про це у колонці для The Washington Post пише журналіст Девід Ігнатіус з посиланням на власні інформовані джерела в американському політикумі.
Згідно з повідомленням, Трамп розмірковує над новим підходом до закінчення війни в Україні, заснованим не на компромісах, а на посиленні тиску на Росію.
Він пригрозив ввести "жорсткі тарифи" проти Росії, якщо вона не укладе мир протягом 50 днів та пообіцяв пакет військової допомоги Україні вартістю 10 млрд доларів, що включає ракети Patriot, засоби ППО, артилерію, а також дозвіл на використання вже наданих Україні 18 далекобійних ракет ATACMS на повну дальність (до 300 км). Це дозволить ЗСУ атакувати військову інфраструктуру РФ у глибокому тилу.
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Водночас, як зазначив автор матеріалу, Трамп також розглядав можливість відправки крилатих ракет Tomahawk, подібних до тих, що були випущені проти іранських цілей минулого місяця.
"Якщо їх випустити з України, вони можуть вразити Москву і Санкт-Петербург, і вони були включені в обговорення ще в п'ятницю. Але, як мені сказали, ракети Tomahawk поки що виключені зі списку поставок. Вони можуть бути розгорнуті пізніше, якщо Трамп захоче отримати ще більший вплив", - додав Ігнатіус.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна відіграватиме ключову роль у процесі закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot у США для передачі Україні.
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