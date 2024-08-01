Вразять будь-яку ціль на земній кулі: що таке ракети Tomahawk і чому їх так злякався Путін 

Що таке Tomahawk і яке його призначення

Tomahawk – американські високоточні багатоцільові дозвукові крилаті ракети великої дальності. "Томагавки" – ракети стратегічного та тактичного призначення, базування – підводне, надводне, сухопутне та повітряне. Названі в честь бойової сокири індіанців Північної Америки.

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Ракети Tomahawk долають шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. Ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки (в тому числі ядерні). Перебуває на озброєнні кораблів та підводних човнів ВМС США, використовувалась у всіх значних військових конфліктах за участю США з моменту її прийняття на озброєння у 1983 році. На сьогодні "Томагавки" можуть запускатися з понад 140 кораблів і підводних човнів ВМС США.

Tomahawk може виконувати широкий спектр бойових завдань. Замість стандартної бойової частини (ядерної чи конвенційної) ракета може виконувати функцію носія касетних боєприпасів для ураження розосереджених групових цілей, на кшталт стоянки техніки чи літаків на аеродромі

Також "томагавки" можна оснащувати розвідувальною апаратурою, вони можуть виконувати функції безпілотного літака-розвідника для фото- та відеозйомки місцевості. Також Tomahawk здатен оперативно доставити на значну відстань якесь корисне навантаження (боєприпаси, спорядження). Передбачене приземлення цього навантаження на парашуті для передових сил у ситуаціях, коли доставка іншими апаратами неможлива чи проблематична (погодно-кліматичні умови, протидія засобів ППО противника та ін.).

Історія створення ракет "Томагавк"

У 1972 році Департамент оборони США наказав вивчити можливість транспортування ядерних зарядів без порушення Договору про обмеження стратегічних озброєнь. Тоді було запропоновано збудувати маневрений літальний апарат з реактивним двигуном.

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"Нова ракета була задумана за концепцією “летюча бомба”, і мала замінити той парк крилатих ракет, який виник з 50-х років у США, через створення ракети під конкретний носій. Основна ідея флоту полягати у створені крилатої ракети, яку можна буде запускати з торпедних апаратів, а також з літаків та надводних кораблів, а взаємозамінність компонентів ракети має складати 85 відсотків", – розповідає портал "Мілітарний".

З посеред розробок багатьох компаній переможцем у 1976-му визнали BGM-109 Tomahawk від General Dynamics. Ракета "Томагавк" була розроблена спеціально для польоту на дозвуковій швидкості та на малій висоті. Одним із тогочасних нововведень можна вважати встановлення системи TERCON (відстеження рельєфу місцевості). Ця система забезпечує низьковисотний політ зі скануванням рельєфу, для його огинання. Висота польоту при цьому складає не більше 30 метрів, що забезпечує можливість ховатись за рельєфом місцевості, що ускладнює виявлення ракети на радарах.

Те, що ракету розробляли водночас для флоту, повітряних і сухопутних сил, сповільнювали темпи роботи та випробувань – нова ракета мала підійти всім.У серії випробувань 1977-го брали участь 16 варіантів ракет з різними системами наведення та бойовими частинами.

Tomahawk був узятий на озброєння в 1983-му. Ракету продовжують використовувати підводний та надводний флоти США та Великої Британії.

"Актуальні модифікації ракети не сильно змінились зовні у порівнянні з першочерговим варіантом, але вони отримали більш просунуту активну головку самонаведення, а також оновлене програмне забезпечення та датчики радіокорекції. Додавання радіокорекції у варіанті RGM/UGM-109E Block 5 дозволило зробити повноцінну багатоцільову ракету, яка може знищувати як сухопутні цілі, так і морські цілі – стаціонарні і мобільні. Для корекції польоту, ракета може отримувати інформацію про оновлення розташування цілі від корабля носія, або літака далекого радіолокаційного виявлення", – пише "Мілітарний".

Ракети Tomahawk можна запускати як з підводних човнів і кораблів, так і наземних платформ (від великих комплексів Typhon до компактних і мобільних "хамві") і, звісно, з літаків.

Модифікації ракет Tomahawk

Існує дев'ять основних модифікацій ракет Tomahawk, кожна з яких має свої підвиди та модернізації. Їх ділять на 5 "блоків".

Версії Block I включали ядерну ракету Tomahawk Land Attack Missile-Nuclear (TLAM-N) і протикорабельну ракету. У 1991 році президент США Джордж Буш-старший оголосив, що ракети TLAM-N будуть розміщені на зберіганні, а в 2010 році снаряди спрямували на ліквідацію в рамках угод про ядерне роззброєння.

Мобільним наземним варіантом "першого блоку" був BMG-109 Gryphon, який ніс ядерну бойову частину. Крилата ракета наземного базування (GLCM) мала запас ходу 2500 км і могла розвивати швидкість приблизно 800 км/год. Ця система була повністю знищена до 1991 року внаслідок договорів про ліквідацію зброї, підписаних із СРСР.

Ракети TASM був першою версією протикорабельного варіанту "томагавків". Оснащені активним радіолокаційним самонаведенням ракети в 1994-му зняли з військових кораблів, а згодом перетворили на версії Block IV.

Block II складався з двох версій – TLAM-C для ураження захищених цілей і TLAM-D для атаки на літаки та скупчення військ. Дальність ракет "блоку 2" складає 1300 км при запуску з корабля і 925 км – із субмарини.

TLAM-C, оснащена звичайною 454-кілограмовою боєголовкою широко використовувався в операції "Буря в пустелі". За офіційними даними, що під час війни в Перській затоці було випущено понад 300 ракет "другого блоку", з них 85% вразили цілі.

У ракети Block III додали навігаційну системи GPS, що скоротило час планування місії з 80 годин до однієї. Це були перші ракети із GPS. Також ракети отримали можливість маневрувати над ціллю, очікуючи прибуття інших засобів ураження.

Ракету Block IV TLAM-E після запуску можна перенаправити ​​в польоті через супутник на одну з 15 альтернативних цілей – нових чи заздалегідь запланованих. Дальність TLAM-E складає 1600 км. У 2017 році на озброєння ВМС США надійшли Maritime Strike Tomahawk (MST). Заради підвищення ефективності для неї розробили механізм використання залишків пального для створення ефекту "об'ємного вибуху".

Починаючи з 2020 року, світ побачила нова серія "Томагавк" Block V з модернізованою навігацією. Передбачено, що на ракетах модернізують бортовий радар та засоби зв'язку, що зробить їх невразливими до придушення. Ракета здатна вражати цілі і при відсутності GPS.

Ракети найсучасніших версії коштують понад 1,5 млн доларів, тоді як ціни на старіші зразки стартують від 600 тисяч доларів.

Технічні харакетристики "томагавків":

Виробник – Raytheon (США),

Довжина – 5,55 м без бустера (прискорювача), 6,25 м з бустером,

Діаметр – 0,52 м,

Пускова маса – 1315 кг без бустера, 1588 кг з бустером,

Навантаження – 450 кг,

Дальність – 870-2500 км (класичний варіант 1600-1800 км),

Швидкість – 880 км/год,

Система наведення – DSMAC,

Точність – від 5 м

Особливості та переваги ракет Tomahawk

"Томагавки" ефективні за рахунок мінімальної висоти польоту, високої точності і не потрапляння під дію договорів про стратегічні озброєння. Підтримка ракет у бойовому стані коштує недорого. Їх легко розгортати на неспеціалізованих кораблях та підводних човнах.

Серед переваг ракет Tomahawk називають охоплення всієї земної кулі і можливість нанесення ракетно-ядерного удару по будь-якій цілі. Також "томагавки" є високоточною зброєю і можуть нанести точковий удар ракетою по об'єктах, не створюючи зони масового ураження зі шкодою для цивільного населення чи провокацією великого військового конфлікту.

Командири оперативної ланки мають повну самостійність щодо вибору цілей та нанесення ударів, не потребуючи зайвої координації з вищими штабами чи бюрократичних процедур.

Перевагою ракет Tomahawk є і модернізована система наведення DSMAC, що використовує технології штучного інтелекту. Йдеться про так званий "машинний зір" – у пам'ять ракети закладають еталонне тривимірне зображення місцевості, прив'язуючи до координат, а ракета, коли летить, робить фото поверхні й порівнює його з еталонним зображенням. DSMAC підвищує точність удару до 5 метрів і є фактично невразлива для ворожого РЕБ.

Tomahawk проти "Калібра"

Збити Tomahawk, звісно, можна. Це дозвукова ракета, тому її можна перехопити засобами ППО чи авіацією. Так, скажімо, як українська протиповітряна оборона дає собі раду із "Калібрами". Однак бували також і випадки, коли рашисти завдавали цими ракетами нищівних ударів. Все залежить від насиченості ППО.

Загалом Tomahawk і "Калібр" дуже часто порівнюють. Вони є між собою, якщо не аналогами, то належать до одного класу. Однак якщо у дальності, швидкості чи вантажопідйомності характеристики ракет багато в чому співпадають, то основні відмінності між озброєнням слід шукати всередині, зазначав віцепрезидент Незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень "Борисфен Інтел", генерал-лейтенант запасу Юрій Радковець.

"Точність системи наведення – ракета американського виробництва змогла влучити мало не в шпарину замка складського приміщення, а допустиме відхилення "Калібру" – 50 метрів. І це дуже багато. Адже якщо удар завдається по рухомому об’єкту, приміром, кораблю, то ракета просто падає у воду", – наголошував Радковець.

Крім того, він звертав увагу на наведення ракети на підльоті до цілі. "Томагавки" можуть змінювати координати цілі на кінцевому відрізку польоту.

"Також нові модифікації "Томагавка" дозволяють знищувати навіть заглиблені об’єкти – бункери. Наприклад, ракета з вмонтованими сенсорами (радіолокаційними, тепловізійними, інфрачервоними тощо) декілька годин літає поблизу об’єкта, уточнює його місцезнаходження і лише тоді наносить удар. Більше того, ця ракета використовує для атаки залишок власного пального. При підриві вибухової речовині пальне також вибухає, в результаті чого виникає термобаричний ефект (змінюється тиск всередині об’єкту)", – пояснює експерт.

Ще один дуже важливий аспект – кількісна перевага американців в ракетах. Точну цифри тут назвати важко, однак зрозуміло, що кількість "Калібрів" у РФ вимірюється сотнями, а ракет Tomahawk у США – тисячами.

Розміщення ракет Tomahawk в Німеччині і реакція РФ

Ще у 80-х роках "Томагавки" експортували до Великої Британії. Але справжній поштовх стався вже після 2022 року через зростання геополітичної кризи. Пентагон уклав нові контракти про виробництво найновіших ракет варіанту Block 5. Разом із США, замовлення на ракети цього типу розмістили Японія, Австралія, Канада і Нідерланди. Так, наприклад, восени 2023-го Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Японії 400 ракет Tomahawk і відповідного обладнання на $2,35 млрд.

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Натомість Німеччина "томагавків" не купувати. Далекобійне озброєння, що включатиме ракети Tomahawk і гіперзвукову зброю у 2026 році тут почнуть розгортати США. Про це йдеться у спільні заяві США й Німеччини, яку оприлюднив Білий дім.

"Використання цих передових можливостей продемонструє відданість Сполучених Штатів НАТО та їхній внесок в інтегровану європейську політику стримування", – йдеться в заяві.

Ця заява викликала бурхливу реакцію в РФ. Першими відреагували тамтешні пропагандисти.

"Абсолютно безумні новини з саміту НАТО. В радіусі ураження далекобійних американських ракет опиняться об'єкти стратегічних ядерних сил і наші міста-мільйонники. Дивимось разом на мапу… Під прицілом Москва, Казань, Нижній Новгород, Саратов, Воронєж, Ростов-на-Дону, Сочі та Краснодар", – так розпочинала свою програму пропагандистка Скабєєва.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що європейські столиці стануть "потенційною жертвою", якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет.

Згодом відреагував і шеф Пєскова. Володимир Путін пригрозив розгортанням нових ракет через "Томагавки" в Німеччині. За словами Путіна, у зоні ураження ракет Tomahawk опиняться важливі російські об'єкти державного і військового управління, російські адміністративно-промислові центри та оборонна інфраструктура. Тому Путін пригрозив "вжити дзеркальні заходи у відповідь".

У Кремлі розуміють, що Tomahawk був основною ударною силою союзників під час операції "Буря в пустелі", США використовували цю зброю на Близькому Сході, в Лівії, Афганістані та колишній Югославії. Всього в бойових умовах було використано понад 2 тис. ракет. Залишається ще щонайменше 5000, при тому що термін дії багатьох із них добігає кінця.

Загалом СРСР серйозно побоювався "томагавків" ще з 1980-их, коли Путін служив у КГБ. Тепер, коли ці ракети опиняться в місцях колишньої служби в Німеччині, літній російський диктатор може відчути справжнє дежавю щодо цієї фобії.