США схвалили продаж Японії 400 ракет Tomahawk на $2,35 млрд

Про це пише Reuters.

Зазначається, що пакет містить 400 ракет Tomahawk, 14 тактичних систем управління зброєю Tomahawk, програмне забезпечення, допоміжне обладнання, запасні частини та технічну підтримку.

Незважаючи на схвалення Державного департаменту, повідомлення не вказує на те, що контракт було підписано або що переговори завершилися.