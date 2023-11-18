США схвалили продаж Японії 400 ракет Tomahawk на $2,35 млрд
Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Японії 400 ракет Tomahawk і відповідного обладнання на $2,35 млрд
Про це пише Reuters.
Зазначається, що пакет містить 400 ракет Tomahawk, 14 тактичних систем управління зброєю Tomahawk, програмне забезпечення, допоміжне обладнання, запасні частини та технічну підтримку.
Незважаючи на схвалення Державного департаменту, повідомлення не вказує на те, що контракт було підписано або що переговори завершилися.
- 5 жовтня повідомлялося, що Японія почне закуповувати крилаті ракети "Томагавк" у США 2025 фінансового року – на рік раніше, ніж планувала, на тлі погіршення ситуації з безпекою в Азії
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