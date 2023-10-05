Японія закупить у США крилаті ракети "Томагавк" на рік раніше, ніж планувала

Про це повідомляє Kyodo News.

Нещодавно призначений міністр оборони Японії Мінору Кіхара у Вашингтоні провів першу особисту зустріч зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Після перемовин він повідомив, що на тлі загострення викликів безпеці, які становлять Китай, Північна Корея та Росія, Кіхара та Остін підтвердили свою взаємну зацікавленість у нарощуванні можливостей японсько-американського альянсу щодо стримування та реагування.

У рамках підготовки до ймовірного контрудару або здатності вражати ворожі бази, якщо виникне така необхідність, Японія планує закупити у США 400 "томагавків", які мають дальність удару близько 1600 кілометрів. Спочатку Японія планувала придбати новітні ракети Tomahawk Block-5 у 2026 і 2027 фінансових роках, щоб розмістити їх на есмінцях морських сил самооборони Aegis.

Тепер із 400 ракет, виготовлених у США, до 200 ракет попередньої версії країна планує придбати між 2025 і 2027 фінансовими роками. Решту закупівлі становитимуть нові ракети, які, як очікується, доставлять до Японії згідно з початковим графіком.

Кіхара зазначив, що він зміна розкладу "швидше сприятиме зміцненню обороноздатності країни". Він додав, що можливості обох версій ракет, зокрема дальність удару, майже однакові, а система запуску для них також сумісна.

На цю закупівлю японський уряд виділив 211,3 млрд єн (1,4 млрд доларів) у бюджеті на 2023 фінансовий рік, який почався у квітні. Оскільки близько половини ракет, які закуповують, є старішими версіями, вартість закупівлі може знизитись.

Японські офіційні особи вважають "томагавки" необхідними для посилення обороноздатності Токіо, поки він не зможе представити крилаті ракети вітчизняного виробництва.

Мінору Кіхара, який був спеціальним радником з національної безпеки колишніх прем'єр-міністрів Японії прибув до столиці США у вівторок із триденним візитом. Він провів низку зустрічей, зокрема з головним помічником президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном

Під час перемовин у Вашингтоні з Ллойдом Остіном очільники оборонних відомств обговорили пріоритети японських і американських сил на найближчі роки. Крім того, у порядку денному зустрічі було посилення тристоронньої співпраці з Південною Кореєю для протидії ракетно-ядерній загрозі Північної Кореї, а також підтримка України в її боротьбі з вторгненням Росії.

На тлі посилення військової діяльності Китаю та поглиблення його співпраці з Росією США та Японія домовилися своєю чергою посилити співпрацю "більше, ніж будь-коли" та підтвердили важливість миру та стабільності в Тайванській протоці.