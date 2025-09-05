Трамп перейменує міністерство оборони США на міністерство війни, - Білий дім

Це підтвердила речниця Білого дому Керолайн Левітт у Х.

"Сьогодні в Білому домі: Трамп підпише указ про перетворення міністерства оборони на міністерство війни", – написала вона.

Раніше Breitbart писало, що Трамп та глава Пентагону Піт Гегсет перейменують оборонне відомство в межах кампанії адміністрації США. За словами чиновника Білого дому, відповідно до майбутнього указу глави Америки Пентагон мають називати міністерством війни, а його главу – міністром війни.

"Всім подобається, що ми мали неймовірну історію перемог, коли це було міністерство війни", – раніше коментував ймовірність зміни назви відомства Трамп.

Водночас Гегсет казав, що США "виграли Першу світову війну і виграли Другу світову війну не з міністерством оборони, а з міністерством війни".

"Як сказав президент, ми не тільки захищаємося, ми й наступаємо", – додав він.