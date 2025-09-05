Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Трамп перейменує міністерство оборони США на міністерство війни, - Білий дім

Трамп перейменує міністерство оборони США на міністерство війни, - Білий дім

Дар'я Куркіна
5 вересня, 2025 п'ятниця
17:36
Світ Пентагон

Президент США Дональд Трамп сьогодні підпише указ, яким перейменує міністерство оборони на міністерство війни

Зміст

Це підтвердила речниця Білого дому Керолайн Левітт у Х.

"Сьогодні в Білому домі: Трамп підпише указ про перетворення міністерства оборони на міністерство війни", – написала вона.

Раніше Breitbart писало, що Трамп та глава Пентагону Піт Гегсет перейменують оборонне відомство в межах кампанії адміністрації США. За словами чиновника Білого дому, відповідно до майбутнього указу глави Америки Пентагон мають називати міністерством війни, а його главу – міністром війни.

"Всім подобається, що ми мали неймовірну історію перемог, коли це було міністерство війни", – раніше коментував ймовірність зміни назви відомства Трамп.

Водночас Гегсет казав, що США "виграли Першу світову війну і виграли Другу світову війну не з міністерством оборони, а з міністерством війни".

"Як сказав президент, ми не тільки захищаємося, ми й наступаємо", – додав він. 

  • 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість перейменування міністерства оборони на міністерство війни. За його словами, ця зміна може відбутися вже "приблизно за тиждень".
