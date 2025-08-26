Трамп заявив про намір змінити назву Пентагону на міністерство війни

Про це пише Politico з посиланням на заяву Трампа, зроблену під час пресконференції з президентом Південної Кореї Лі Чже Мюном.

Трамп та міністр оборони Піт Геґсет, який обіцяв відновити "бойовий дух" відомства, неодноразово висловлювали жаль з приводу перейменування відомства після Другої світової війни.

"Коли ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну, воно називалося міністерством війни. І для мене це дійсно те, чим воно є, – заявив Трамп. - Всім подобається, що ми мали неймовірну історію перемог, коли це було міністерство війни. Потім ми змінили назву на міністерство оборони".

Міністерство війни існувало з 1789 року до 1947 року, коли адміністрація президента Гаррі Трумена розділила відомство на армію та повітряні сили, а також об'єднала його з тоді незалежним флотом. Трумен назвав нове відомство на рівні кабінету міністрів міністерством оборони з метою надати голові Пентагону більш централізовані повноваження над окремими гілками збройних сил.

Трамп останніми тижнями неодноразово натякав на можливість повернення колишньої назви, називаючи Геґсета своїм "міністром війни" на саміті НАТО в червні.

Він також зазначив, що політична коректність стала причиною зміни назви.

"Якщо ви подивитеся на стару будівлю поруч із Білим домом, то побачите, де раніше знаходився секретар війни, — додав він. - Потім ми стали політично коректними і назвали це міністерством оборони".

Водночас будь-яке перейменування потребуватиме схвалення Конгресу, оскільки Пентагон створено на підставі закону, прийнятого кілька десятиліть тому.

"Я не хочу бути тільки оборонним", – зазначив Трамп. - Ми хочемо і наступу".