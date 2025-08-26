Трамп заявив про намір змінити назву Пентагону на міністерство війни
У понеділок, 25 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість перейменування міністерства оборони на міністерство війни. За його словами, ця зміна може відбутися вже "приблизно за тиждень"
Про це пише Politico з посиланням на заяву Трампа, зроблену під час пресконференції з президентом Південної Кореї Лі Чже Мюном.
Трамп та міністр оборони Піт Геґсет, який обіцяв відновити "бойовий дух" відомства, неодноразово висловлювали жаль з приводу перейменування відомства після Другої світової війни.
"Коли ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну, воно називалося міністерством війни. І для мене це дійсно те, чим воно є, – заявив Трамп. - Всім подобається, що ми мали неймовірну історію перемог, коли це було міністерство війни. Потім ми змінили назву на міністерство оборони".
Міністерство війни існувало з 1789 року до 1947 року, коли адміністрація президента Гаррі Трумена розділила відомство на армію та повітряні сили, а також об'єднала його з тоді незалежним флотом. Трумен назвав нове відомство на рівні кабінету міністрів міністерством оборони з метою надати голові Пентагону більш централізовані повноваження над окремими гілками збройних сил.
Трамп останніми тижнями неодноразово натякав на можливість повернення колишньої назви, називаючи Геґсета своїм "міністром війни" на саміті НАТО в червні.
Він також зазначив, що політична коректність стала причиною зміни назви.
"Якщо ви подивитеся на стару будівлю поруч із Білим домом, то побачите, де раніше знаходився секретар війни, — додав він. - Потім ми стали політично коректними і назвали це міністерством оборони".
Водночас будь-яке перейменування потребуватиме схвалення Конгресу, оскільки Пентагон створено на підставі закону, прийнятого кілька десятиліть тому.
"Я не хочу бути тільки оборонним", – зазначив Трамп. - Ми хочемо і наступу".
- Національна гвардія США у Вашингтоні почала носити з собою вогнепальну зброю у межах ініціативи президента Дональда Трампа для боротьби зі злочинністю.
