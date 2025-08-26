Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Трамп заявив про намір змінити назву Пентагону на міністерство війни

Трамп заявив про намір змінити назву Пентагону на міністерство війни

Марія Науменко
26 серпня, 2025 вiвторок
06:21
Світ Пентагон

У понеділок, 25 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість перейменування міністерства оборони на міністерство війни. За його словами, ця зміна може відбутися вже "приблизно за тиждень"

Зміст

Про це пише Politico з посиланням на заяву Трампа, зроблену під час пресконференції з президентом Південної Кореї Лі Чже Мюном.

Трамп та міністр оборони Піт Геґсет, який обіцяв відновити "бойовий дух" відомства, неодноразово висловлювали жаль з приводу перейменування відомства після Другої світової війни.

"Коли ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну, воно називалося міністерством війни. І для мене це дійсно те, чим воно є, – заявив Трамп. - Всім подобається, що ми мали неймовірну історію перемог, коли це було міністерство війни. Потім ми змінили назву на міністерство оборони".

Міністерство війни існувало з 1789 року до 1947 року, коли адміністрація президента Гаррі Трумена розділила відомство на армію та повітряні сили, а також об'єднала його з тоді незалежним флотом. Трумен назвав нове відомство на рівні кабінету міністрів міністерством оборони з метою надати голові Пентагону більш централізовані повноваження над окремими гілками збройних сил.

Трамп останніми тижнями неодноразово натякав на можливість повернення колишньої назви, називаючи Геґсета своїм "міністром війни" на саміті НАТО в червні. 

Він також зазначив, що політична коректність стала причиною зміни назви. 

"Якщо ви подивитеся на стару будівлю поруч із Білим домом, то побачите, де раніше знаходився секретар війни, — додав він. - Потім ми стали політично коректними і назвали це міністерством оборони".

Водночас будь-яке перейменування потребуватиме схвалення Конгресу, оскільки Пентагон створено на підставі закону, прийнятого кілька десятиліть тому.

"Я не хочу бути тільки оборонним", – зазначив Трамп. - Ми хочемо і наступу".

  • Національна гвардія США у Вашингтоні почала носити з собою вогнепальну зброю у межах ініціативи президента Дональда Трампа для боротьби зі злочинністю.
Автор Віталій Портников
24 серпня, 2025 неділя
Вони йшли вбивати СРСР: як українська незалежність застала КДБ зненацька. Розмова Портникова і Зінченка
погода, опади, дощь
Автор Марія Науменко
25 серпня, 2025 понедiлок
"Найхолодніший день у найближчій перспективі": синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 26 серпня
Ізраїль вдарив по столиці Ємену, місту Caна (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Ізраїль вдарив по президентському палацу, сховищу палива та електростанціях у столиці Ємену
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
26 серпня
08:56
Ексклюзив
"Ми в шоці, доказів немає": Центр протидії корупції про справу детектива НАБУ
08:54
Оновлено
шахед
РФ атакувала Україну безпілотниками вночі та зранку 26 серпня: на Сумщині та Херсонщині є поранені
08:20
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті відбулося 174 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:03
OPINION
Турбулентність в елітах Росії. Що нам про це потрібно знати
07:37
Огляд
танкер зі зрідженим вуглекислим газом
Норвегія вперше у світі закачала вуглекислий газ на глибину 2,6 км під дном Північного моря: чому це важливо
07:29
Сибіга окреслив позицію України щодо гарантій безпеки під час розмови з Рубіо та європейськими дипломатами
07:02
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 4 танки, 33 артсистеми та 890 військових
05:42
прапор Росії
РФ виходить із конвенції про запобігання катуванням
00:50
Зеленський
Зеленський призначив нового посла України в Ісландії
00:28
"Виїхав не під час повномасштабної війни": Свириденко підтвердила, що її брат проживає за кордоном
2025, понедiлок
25 серпня
23:56
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
У ПАР застерегли жінок від пропозицій роботи в РФ, які поширюють у соцмережах
23:26
ЄС США
Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти європейських посадовців, - Reuters
22:55
Трамп і Путін
Трамп каже, що обговорює з Путіним обмеження ядерних озброєнь
22:20
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
"Сподіватися на це марно": Іллєнко про розміщення іноземного контингенту в Україні
22:18
Рамштайн
Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться в Лондоні: у міноборони Німеччини озвучили дату
22:15
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Це підготовка до атаки на уряд Туска: Магда про заяви та наміри президента Польщі Навроцького щодо України
21:49
Укрпошта біля вокзалу у Рівному
Укрпошта виставила на продаж нерухомість на понад 180 млн грн
21:03
Росіяни поширюють фейки про ЗСУ, які на ТОТ "скидають мʼякі заміновані іграшки", - ЦПД
20:30
Трамп
"Я не диктатор": Трамп каже, що для нього честь, коли його жартома називають президентом Європи
20:15
Оновлено
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
"Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів": Зеленський провів зустріч із Келлогом
20:00
OPINION
Більшість свідомих українських громадян – громадяни-самоучки
19:57
Огляд
дитсадок
Дитсадки можуть брати оплату з батьків, які не вчасно забирають дітей: уряд розширив перелік платних послуг у закладах освіти
19:56
Інфографіка
Укрзалізниця, потяг, поїзд
Зловити квитки стало легше: Укрзалізниця заявила про зниження попиту
19:30
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп назвав війну РФ проти України "великим конфліктом особистостей", додавши, що США "більше не витрачають гроші" на Київ
19:29
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Певну партію ракет "Фламінго" вже, ймовірно, виготовлено, - Defense Express
19:13
Україна готується до евакуації 237 тис. людей. На Дніпровщині відкрили новий транзитний пункт
19:08
Валерій Залужний
Єрмак пропонував Залужному долучитися до політичної команди Зеленського, але він відмовився, - The Guardian
18:57
На Донеччині судитимуть військовослужбовця, який намагався продати зброї на понад 1,7 млн грн
18:54
Ексклюзив
Україна і Литва домовились про спільне виробництво зброї: які у цього перспективи та чим європейський союзник може нам допомогти
18:39
тюрма
В Україні на 15 років увʼязнили агента РФ, який коригував атаки на Одещину, вдаючи жінку
18:39
Оновлено
Володимир Зеленський і Ларс Клінґбайль
Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро, – міністр фінансів Клінгбайль під час візиту до Києва
18:09
Spotify
Україна вимагатиме від Apple Music, Spotify та YouTube Music заблокувати російські пісні
18:08
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
За два тижні у Трампа буде рішення щодо Росії, і це будуть не лише санкції, - американіст Довгополий
18:04
OPINION
Доказ політичної мудрості: Залужний відмовив Венсу
18:00
скеровано до суду
До ВАКС скерували обвинувальний акт щодо заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів
17:55
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати усіх матчів 1/32 фіналу
17:55
військові США
У Вашингтоні нацгвардійці почали носити вогнепальну зброю за директивою глави Пентагону
17:47
Україна підтвердила участь у Євробаченні–2026
17:37
Ексклюзив
"Це дає надію суспільству, що військові дії будуть притухати", – експерт про законопроєкт, який може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років
17:35
у Києві презентували інсталяцію "Чорна хмара"
Ахтем Сеітаблаєв зачитав вірш Миколи Хвильового на тлі інсталяції "Чорна Хмара" для Burning Man
Більше новин
