У Вашингтоні нацгвардійці почали носити вогнепальну зброю за директивою глави Пентагону

Про це пише CNN.

Зазначено, що нацгвардійці почали носити зброю в столиці США після видачі відповідної директиви глави Пентагону Піта Хегсета. Наголошується, що вони можуть використовувати зброю лише в разі безпосередньої загрози життю та здоровʼю.

Кореспондент СNN також підтвердив цей факт, помітивши ввечері 24 серпня охоронців із довгоствольною зброєю в популярному районі на набережній.

Окрім нацгвардії з Вашингтона в місто направили понад 1,9 тис. військових із різних штатів.