У Вашингтоні нацгвардійці почали носити вогнепальну зброю за директивою глави Пентагону
Національна гвардія США у Вашингтоні почала носити з собою вогнепальну зброю у межах ініціативи президента Дональда Трампа для боротьби зі злочинністю
Про це пише CNN.
Зазначено, що нацгвардійці почали носити зброю в столиці США після видачі відповідної директиви глави Пентагону Піта Хегсета. Наголошується, що вони можуть використовувати зброю лише в разі безпосередньої загрози життю та здоровʼю.
Кореспондент СNN також підтвердив цей факт, помітивши ввечері 24 серпня охоронців із довгоствольною зброєю в популярному районі на набережній.
Окрім нацгвардії з Вашингтона в місто направили понад 1,9 тис. військових із різних штатів.
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що для боротьби зі злочинністю у Вашингтоні передає місцеву поліцію під федеральний контроль. У столиці також розгорнуть Нацгвардію.
